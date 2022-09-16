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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal yine yok!

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#Beşiktaş#Ghezzal#Süper Lig
Beşiktaşta Rachid Ghezzal yine yok
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 07:00

Sakatlığı nedeniyle 4 haftadır oynamayan Cezayirli kanat oyuncusu, yarın yapılacak İstanbulspor maçında da görev alamayacak.

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Süper Lig’in 2. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle 4 haftadır forma giyemeyen Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, yarın yapılacak İstanbulspor maçında da forma giyemeyecek.

Sezona çok iyi başlayarak ilk 2 maçta 2 gol, 1 asist üreten Cezayirli kanat oyuncusunun 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişmesi bekleniyor.

Beşiktaş’ta Ghezzal’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Dele Alli ve Atiba Hutchinson da İstanbulspor karşısında görev yapamayacak.

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