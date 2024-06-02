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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal veda etti

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#Beşiktaş#Rachid Ghezzal#Süper Lig
Beşiktaşta Rachid Ghezzal veda etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 22:32

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, siyah beyazlı camiaya sosyal medya hesabından veda etti.

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Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Rachid Ghezzal, siyah-beyazlılara sosyal medya hesabından veda etti.

Beşiktaş'ta unutulmaz anlar yaşadığını kaydeden Ghezzal, "4 yıla sığan harika anlardan sonra veda etmek her zaman zordur, hem mucizevi hem zor anlardan sonra. Teşekkür etmekten başka söylenecek bir şey yok. Çalıştığım tüm takım arkadaşlarıma (kardeşlerime) ve teknik ekiplere saha içinde bu anları benimle paylaştıkları için çok teşekkür ederim. Bana ve aileme her gün yardımcı olan perde arkasındaki tüm çalışanlara da çok teşekkür ederim. Son olarak da sevgili Beşiktaş taraftarları, sizlere de sonsuz sevginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Futbola ve bu kulübe olan tutkunuz benim için unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktır. Tekrar yollarımızın kesişeceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

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Bu sezon 34 resmi maçta görev alan Rachid Ghezzal, 2 gol atıp 4 asist yaptı. Cezayirli futbolcu, Beşiktaş'ta 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.

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#Beşiktaş#Rachid Ghezzal#Süper Lig

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