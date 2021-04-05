Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal takımla birlikte çalıştı

Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, sahada rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal da takımla birlikte çalıştı.



Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını, yarın (6 Nisan) saat 18.00’de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

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