Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal takımla birlikte çalıştı
Beşiktaş, Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı. Sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal takımla birlikte çalıştı.
Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, sahada rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.
Sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal da takımla birlikte çalıştı.
Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını, yarın (6 Nisan) saat 18.00’de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.
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