Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Süper Lig'e damga vurdu!

Beşiktaş'ın sezon başında yaz transfer sezonunun son gününde Premier Lig ekibi Leicester City’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Rachid Ghezzal, Süper Lig’e damga vurmaya devam ediyor...

Çaykur Rizespor deplasmanında 16. dakikada Kevin N’Koudou’nun golünde şık hareketlerle adeta takım arkadaşına “Al da at” diyen” Cezayirli yıldız futbolcu, bu sezon Süper Lig’deki 16. asistine imza attı, ikinci yarıda da şık bir gol attı.

5 golü bulunan yıldız futbolcu, 21 gole direkt katkıda bulundu ve kariyerinin skora en çok direkt katkı sağladığı sezonunu geçti.

Ghezzal, 2015-2016 sezonunda Fransız ekibi Lyon ile tüm kulvarlarda 11 gol, 9 asistlik performas sergilemişti. Ghezzal, krallık yarışında da 7 maç eksik oynadığı Max Gradel’le aradaki farkı 5 asiste yükseltti.

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