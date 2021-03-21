Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'den beraberlik yorumu: "Galatasaray'a karşı..."

Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray'a karşı bir puan daha ilerlediklerini kaydeden Rachid Ghezzal, "Performansım normaldi. Skora katkıda bulunduğum için mutluyum. Duran toptan asist yaptım. Bu maçtan dolayı ise üzgünüz. Son dakikada gol yedik. İyi bir takıma karşı iyi oynadık. Galatasaray'a karşı 1 puan daha ileri gittik. Fenerbahçe ile farkı koruduk. Duruma böyle bakıyoruz. Çok mutluyum milli takıma seçildiğim için. Her gün bunun için çalışıyorum. Beşiktaş'ta seviyemi yükseltmek istiyorum. Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. Buraya gelme kararı da benimdi." diye konuştu.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...