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GeriFutbol Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'den beraberlik yorumu: "Galatasaray'a karşı..."
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Futbol
Haber Giriş: 21.03.2021 - 21:33 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'den beraberlik yorumu: "Galatasaray'a karşı..."

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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'den beraberlik yorumu: "Galatasaray'a karşı..."

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının golündeki asisti yapan Rachid Ghezzal, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray'a karşı bir puan daha ilerlediklerini kaydeden Rachid Ghezzal, "Performansım normaldi. Skora katkıda bulunduğum için mutluyum. Duran toptan asist yaptım. Bu maçtan dolayı ise üzgünüz. Son dakikada gol yedik. İyi bir takıma karşı iyi oynadık. Galatasaray'a karşı 1 puan daha ileri gittik. Fenerbahçe ile farkı koruduk. Duruma böyle bakıyoruz. Çok mutluyum milli takıma seçildiğim için. Her gün bunun için çalışıyorum. Beşiktaş'ta seviyemi yükseltmek istiyorum. Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. Buraya gelme kararı da benimdi." diye konuştu.

Beşiktaşta Rachid Ghezzalden beraberlik yorumu: Galatasaraya karşı...

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