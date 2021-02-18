Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal 2 hafta yok!

Spor Arena / İsmail ER - Kariyerinin en başarılı 2. sezonunu Beşiktaş’ta geçiren Rachid Ghezzal’dan siyah beyazlılara kötü haber geldi. Gençlerbirliği ile deplasmanda oynanan karşılaşmada 4. dakikada attığı şık golle perdeyi açan Cezayirli futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle 62. dakikada yerini Kevin N’Koudou’ya bırakmak zorunda kalmıştı

AĞRILARI ARTINCA

Kulüpten Ghezzal ile ilgili yapılan açıklamada, “Gençlerbirliği maçının ardından sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Rachid Ghezzal’in MR görüntülemesinde, sol kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve kanama (evre 2 strain) tespit edilmiştir” denildi.

MALATYA'YA YETİŞTİRİLECEK

Tedavisine başlanan 28 yaşındaki futbolcunun 2 hafta takımdan uzak kalacağı ifade edildi. Bu sezon 1 gol atan ve yaptığı 10 asistle ligin zirvesinde yer alan Rachid Ghezzal takımın 26. haftayı ‘bay’ geçecek olması nedeniyle sadece Denizli maçını kaçıracak. Malatya’ya karşı ise oynaması hedefleniyor.

Rachid Ghezzal’in sakatlığı nedeniyle kaçıracağı Denizlispor maçında teknik direktör Sergen Yalçın’ın Gökhan Töre’ye şans vermesi bekleniyor. Töre de sakatlık nedeniyle 3 maçta takımdan uzak kalırken, G.Birliği maçının son dakikalarında oyuna dahil olmuştu.

10 asistle ligin zirvesinde yer alan Rachid Ghezzal, Beşiktaş’taki ilk golünü sakatlanarak çıktığı Gençlerbirliği maçında ağlara gönderdi.