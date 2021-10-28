Beşiktaş'ta Pjanic ve Batshuayi takımdan ayrı çalıştı! Pjanic, Hatayspor maçında yok

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, istasyon çalışmaları ve açma-germe hareketleriyle başladı.
İdman; pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programının yer aldığı uygulamalarla sürdü.
Antrenman, yarı sahada yapılan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.
PJANIC VE BATSHUAYI TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
Bu arada sezon başında Barcelona'dan kiralanan Miralem Pjanic ve Chelsea'dan kiralık olarak gelen Michy Batshuayi takımdan ayrı çalışmalarına devam etti.
Siyah-beyazlı ekip, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da kalkacak özel uçakla Hatay'a gidecek.
PJANIC RİSKE EDİLMEYECEK
NTV Spor'un haberine göre hafif sakatlığı bulunan Miralem Pjanic, Hatayspor maçında riske edilmeyecek ve gelecek hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting maçında sahada olacak. Sakatlığı düzelen Atiba ve Mehmet Topal da Hatay kafilesine dahil edilecek. Tedavisi süren N’Koudou forma giyemeyecek.
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