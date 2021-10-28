Beşiktaş'ta Pjanic ve Batshuayi takımdan ayrı çalıştı

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, istasyon çalışmaları ve açma-germe hareketleriyle başladı.

İdman; pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programının yer aldığı uygulamalarla sürdü.

Antrenman, yarı sahada yapılan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

PJANIC VE BATSHUAYI TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Bu arada sezon başında Barcelona'dan kiralanan Miralem Pjanic ve Chelsea'dan kiralık olarak gelen Michy Batshuayi takımdan ayrı çalışmalarına devam etti.

Siyah-beyazlı ekip, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da kalkacak özel uçakla Hatay'a gidecek.