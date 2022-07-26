Beşiktaş'ta Philippe Keny geliyor, N'Koudou gidiyor! Sol beke transfer...

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Beşiktaş'ın Bandırmasporlu Phillipe Keny’yi transfer etmesinin ardından 2019’dan bu yana siyah beyazlı takımda yer alan Kevin N’Koudou’ya yol göründü.

Siyah beyazlıların gerek Avusturya gerekse İspanya kampında beklentilerin uzağında kalan Fransız futbolcu ile ilgili olarak teknik direktör Valerien İsmael yönetime ilettiği raporunda gönderilmesine onay verdi. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş yönetimi de menajeri ile görüşerek kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncuya kulüp bulunmasını istedi.

SAKATLIKLAR KÖTÜ ETKİLEDİ

Kartal, 2019-20 sezonu öncesinde Tottenham’dan renklerine kattığı N’Koudou’nun bonservisi için İngiliz ekibine 4.5 milyon Euro öderken oyuncu ile de 1.6 milyon Euro’dan 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenini bir türlü veremeyen Fransız oyuncu Beşiktaş ile 86 maçta görev yaparken 16 gol, 8 asistlik bir performansa imza attı. Keny ise geçen sezon Bandırma ile çıktığı 36 maçta 14 gol, 7 asistle 21 gole direkt katkı verdi.

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SOL BEKE MOHANAD JEAHZE

Bununla beraber Beşiktaş, sol bek için İsveç’te Hammarby forması giyen Mohanad Jeahze ile görüşüyor. 25 yaşındaki Iraklı futbolcu, dün takımının Varbergs’i 3-0 yendiği karşılaşmada yedekler arasında yer aldı ve oynamadı.