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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 15:05 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta PAOK maçı hazırlıkları başladı

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Beşiktaş'ta PAOK maçı hazırlıkları başladı
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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla 25 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.



Antrenman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla start aldı. Pas, 5'e 2 çalışması, dar alanda hızlı pas ve oyun çalışması ile süren idman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve kondisyon koşuları ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, PAOK maçının hazırlıklarını, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Beşiktaşta PAOK maçı hazırlıkları başladı

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