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Haber Giriş: 04.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta özlenen Burak Yılmaz oldu!

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Beşiktaş'ta özlenen Burak Yılmaz oldu!

Beşiktaş'ın milli golcüsü Burak Yılmaz, son 3 maçta gösterdiği performansla dikkat çekti.

Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlıkların yanı sıra gol yollarında fazla etkili olamayan Burak Yılmaz, Beşiktaş’ta oynadığı son 3 resmi maçta da fileleri havalandırmayı başardı.

Milli yıldız kalan maçlarda 4 gol daha bulursa, siyah beyazlı kulüpteki en golcü sezonunu yaşamış olacak.

Beşiktaşta özlenen Burak Yılmaz oldu

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