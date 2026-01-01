Beşiktaş'ta Ozan Kökçü sürprizi!

Haberin Devamı

Kadrosunu en az dört transferle güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş’ta sürpriz bir isim gündeme geldi... Siyah beyazlılar, takım kaptanı Orkun Kökçü’nün ağabeyi Ozan Can’ı renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. Hollanda Eredivisie takımlarından Volendam’da forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu süredir takip eden Beşiktaş Kulübü scout ekibinin, transfer edilmesi yönünde olumlu rapor verdiği öğrenildi.

BU SEZON 17 MAÇ OYNADI

Volendam'da bu sezon 17 resmi maçta oynayıp 1 gol, 2 asist üreten Ozan Can, 20 yaşından itibaren Azerbaycan’ın U20, U21 ve A milli takımlarında forma giydi. Türkiye’de daha önce Bursaspor ve Giresunspor’da oynayan Ozan’ın güncel piyasa değeri 350 bin Euro. Geçtiğimiz temmuz ayında bedelsiz olarak Volendam’a transfer olan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitecek.

FIRSATI KAÇIRMAK İSTEMİYOR

Kardeşi Orkun’la aynı takımda oynayacak olma fırsatını kaçırmak istemeyen Ozan’ın bu transferin gerçekleşmesini çok istediği ve bu yolda fedakârlık yapmaya hazır olduğu belirtildi. Beşiktaş Futbol Komitesi üyeleri Murat Kılıç, Kaan Kasacı ve Melih Aydoğdu, bu transferi hemen bitirmek istiyor.