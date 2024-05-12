×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Beşiktaş'ta öz eleştiri: Tempomuz düşüktü

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Halim Okta#Süper Lig
Beşiktaşta öz eleştiri: Tempomuz düşüktü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 22:15

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi. Halim Okta, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “İlk yarı biraz kötü oynadık. Maçta tempomuz düşüktü. İkinci yarıda oyundan memnunuz. Bir an dikkat dağınıklığı gol yememize sebep oldu. Yenilmediğimiz için memnunuz” dedi.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, ilk yarıda kötü oynadıklarını ifade ederek, “Maç bizim açımızdan biraz zorluydu. Maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncularımız vardır. İyi bir oyun ortaya koymaya çalıştık. Maçı kazanmak istedik. Ama ilk yarı biraz kötü oynadık. Tempomuz düşüktü. İkinci yarıdaki oyundan memnunuz. Bir an dikkat dağınıklığı gol yememize sebep oldu. Yenilmediğimiz için memnunuz. Genç arkadaşlarımıza süre verdik. Onları da görebildiğimiz için ayrıca mutluyuz. Güzel bir maç oldu, her iki taraftı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

“Bütün oyumcularımız ellerinden gelen her şeyi yapıyor”

Haberin Devamı

Oyuncu değişiklikleri ilgili gelen soruya Okta, “Oyuncu değişikliklerini mecburiyetten yapıyoruz. Oyuncularımızı tam iyileşmeden oynatmak zorunda kaldığımız için zorunlu değişiklikler oluyor. Bütün oyuncularımız ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar, gayret ediyorlar. Bazen kazanılıyor, bazen kaybediliyor. Kazanmak istiyorduk fakat böyle bitti” diye konuştu.

Beşiktaşta öz eleştiri: Tempomuz düşüktü

Fatih Tekke: “Alanyaspor hak ettiği bir konumda”

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise, “Maçın hemen hemen tamamında üstün olan taraf Alanyaspordu. Cesur oynayan bir Alanyaspor vardı. Karşımızda eksik bir takım ama ismi Beşiktaş. Beşiktaş ile oynuyorsunuz. Yetenekli oyunculara sahip. Oyunun bazı bölümlerinde üstünlüklerini yetenekleriyle sağlayan bir Beşiktaş vardı. Son 10 dakikada gençlerin sahaya girmesi Beşiktaş adına sevindirici. Oyunun son bölümünde ısrarla uyarmamıza rağmen uzun orta yapmamıza rağmen oyuncular yorgundu. Ama genel hatlarıyla oyunun üzerinde koyarak, doğru yerleşerek, baskıları yapmaya çalışarak geldiğimiz günden bu yana devam eden bir tarz. Oyuncuların bunu sürekli yapmasını beklemek de kolay değil. Yapması da kolay değil. Oyuncularım şu ana kadar bunu eksiksiz yapmaya çalıştılar. Hepsinin ayaklarına sağlık. Alanyaspor hak ettiği bir konumda. Beklentilerin çok üzerinde bir durumdayız. İki haftada oyunlarımızın üzerine koymaya çalışarak devam edeceğiz. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Bugün 2 puan kaybettik diyebilirim” diye konuştu.

Gözden KaçmasınAlanyaspor 1-1 Beşiktaş (Maçın özeti)Alanyaspor 1-1 Beşiktaş (Maçın özeti)Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Halim Okta#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!