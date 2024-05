Beşiktaş'ta öz eleştiri: Tempomuz düşüktü

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, ilk yarıda kötü oynadıklarını ifade ederek, “Maç bizim açımızdan biraz zorluydu. Maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncularımız vardır. İyi bir oyun ortaya koymaya çalıştık. Maçı kazanmak istedik. Ama ilk yarı biraz kötü oynadık. Tempomuz düşüktü. İkinci yarıdaki oyundan memnunuz. Bir an dikkat dağınıklığı gol yememize sebep oldu. Yenilmediğimiz için memnunuz. Genç arkadaşlarımıza süre verdik. Onları da görebildiğimiz için ayrıca mutluyuz. Güzel bir maç oldu, her iki taraftı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



“Bütün oyumcularımız ellerinden gelen her şeyi yapıyor”

Oyuncu değişiklikleri ilgili gelen soruya Okta, “Oyuncu değişikliklerini mecburiyetten yapıyoruz. Oyuncularımızı tam iyileşmeden oynatmak zorunda kaldığımız için zorunlu değişiklikler oluyor. Bütün oyuncularımız ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar, gayret ediyorlar. Bazen kazanılıyor, bazen kaybediliyor. Kazanmak istiyorduk fakat böyle bitti” diye konuştu.

Fatih Tekke: “Alanyaspor hak ettiği bir konumda”

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise, “Maçın hemen hemen tamamında üstün olan taraf Alanyaspordu. Cesur oynayan bir Alanyaspor vardı. Karşımızda eksik bir takım ama ismi Beşiktaş. Beşiktaş ile oynuyorsunuz. Yetenekli oyunculara sahip. Oyunun bazı bölümlerinde üstünlüklerini yetenekleriyle sağlayan bir Beşiktaş vardı. Son 10 dakikada gençlerin sahaya girmesi Beşiktaş adına sevindirici. Oyunun son bölümünde ısrarla uyarmamıza rağmen uzun orta yapmamıza rağmen oyuncular yorgundu. Ama genel hatlarıyla oyunun üzerinde koyarak, doğru yerleşerek, baskıları yapmaya çalışarak geldiğimiz günden bu yana devam eden bir tarz. Oyuncuların bunu sürekli yapmasını beklemek de kolay değil. Yapması da kolay değil. Oyuncularım şu ana kadar bunu eksiksiz yapmaya çalıştılar. Hepsinin ayaklarına sağlık. Alanyaspor hak ettiği bir konumda. Beklentilerin çok üzerinde bir durumdayız. İki haftada oyunlarımızın üzerine koymaya çalışarak devam edeceğiz. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Bugün 2 puan kaybettik diyebilirim” diye konuştu.