Beşiktaş'ta oyuncular, Başakşehir maçı sonrası Sergen Yalçın'a gitti!

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Beşiktaşlı futbolcular, son düdüğün çalmasının ardından Beşiktaşlı futbolcular galibiyeti teknik direktörleriyle kutladı.

Maçın sonunda siyah-beyazlı futbolcular, cezası nedeniyle karşılaşmayı locadan takip eden teknik direktör Sergen Yalçın'la galibiyeti kutladı. Yalçın, locada ayağa kalkarak futbolcularını alkışladı.

EN GALİBİYET SERİSİ

Süper Lig'de altı maçtır puan kaybetmeyen Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki en uzun galibiyet serisini yakaladı.

WELINTON SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Welinton Souza, siyah-beyazlı kariyerinde ilk kez fileleri havalandırdı.

Ghezzal'ın 68. dakikada kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa yükselen Welinton, siyah-beyazlı takımı ikinci kez öne geçiren golün sahibi oldu.

SINIRDAKİLER KART GÖRMEDİ

Fenerbahçe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan dört Beşiktaşlı futbolcu mücadeleyi cezalı duruma düşmeden tamamladı.

Siyah-beyazlılarda sarı kart ceza sınırında bulunan Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Josef de Souza ve Necip Uysal haftayı kayıpsız atlatırken, Beşiktaş'ta kart gören tek isim Adem Ljajic oldu.