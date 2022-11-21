Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Beşiktaş'ta orta sahaya 4 oyuncu önerildi! Şenol Güneş ve Ceyhun Kazancı karar verecek

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Şenol Güneş#Transfer
Son dakika: Beşiktaşta orta sahaya 4 oyuncu önerildi Şenol Güneş ve Ceyhun Kazancı karar verecek
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 07:00

Yıllardır Süper Lig’de orta sahası en güçlü kulüplerden biri olarak Süper Lig’de öne çıkan Beşiktaş’ta bu sezon bu bölgede yaşanan sıkıntı dikkat çekiyor.

Haberin Devamı

39 yaşına gelen Atiba bu sezon sadece Türkiye Kupası’nda forma giyerken, Josef de Souza da beklentilerden uzak bir performans ortaya koyuyor.

KARARI GÜNEŞ iLE KAZANCI VERECEK

Devre arasında orta sahaya takviye yapılma ihtimali bile menajerlerin kulübe önemli isimleri önermesi için yeterli oldu.

Beşiktaş’ın devre arasında transfer yapacağı mevkiler konusunda beklemede olduklarını belirten yöneticiler, teknik direktör Şenol Güneş ve futbol direktörü Ceyhun Kazancı’nın raporuna göre hareket edecekleri belirtirken, son kararlarını Dünya Kupası sonrasında vereceklerini ifade ettiler.

İtalya, Hırvatistan ve İngiltere’den 4 önemli oyuncu ismi teklif eden menajerlere beklemede olduklarını bildirdiler.

Gözden Kaçmasın

Katar 2022 Dünya Kupasında görkemli açılış Dünya yıldızları sahne aldıKatar 2022 Dünya Kupası'nda görkemli açılış! Dünya yıldızları sahne aldıHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Şenol Güneş#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası