Son dakika: Beşiktaş'ta orta sahaya 4 oyuncu önerildi! Şenol Güneş ve Ceyhun Kazancı karar verecek

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39 yaşına gelen Atiba bu sezon sadece Türkiye Kupası’nda forma giyerken, Josef de Souza da beklentilerden uzak bir performans ortaya koyuyor.

KARARI GÜNEŞ iLE KAZANCI VERECEK

Devre arasında orta sahaya takviye yapılma ihtimali bile menajerlerin kulübe önemli isimleri önermesi için yeterli oldu.

Beşiktaş’ın devre arasında transfer yapacağı mevkiler konusunda beklemede olduklarını belirten yöneticiler, teknik direktör Şenol Güneş ve futbol direktörü Ceyhun Kazancı’nın raporuna göre hareket edecekleri belirtirken, son kararlarını Dünya Kupası sonrasında vereceklerini ifade ettiler.

İtalya, Hırvatistan ve İngiltere’den 4 önemli oyuncu ismi teklif eden menajerlere beklemede olduklarını bildirdiler.