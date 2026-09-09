Beşiktaş'ta orta saha transferi için çalışmalar şimdiden başladı! 2 aday var, karar Italiano'nun

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Beşiktaş, devre arası transfer döneminde orta saha rotasyonunu güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başladı. Siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasında, yaz döneminin son günlerinde transferi gerçekleşmeyen Nicolas Raskin bulunuyor.

Yönetimin, Rangers forması giyen Belçikalı orta saha için ocak ayında yeniden masaya oturmayı planladığı belirtiliyor.

SANGARE DE LİSTEDE

Beşiktaş, Raskin dosyasının yanı sıra daha önce de gündemine gelen Ibrahim Sangare için Nottingham Forest’ın şartlarını yeniden araştırmaya başladı. 28 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, özellikle 6 numarada fizik gücü, top kazanma becerisi ve savunma direnciyle öne çıkıyor.

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Sangare, 2025-26 Premier Lig sezonunda Forest adına 28 karşılaşmaya çıktı; 2 gol ve 2 asist üretti. İngiliz ekibiyle Haziran 2029’a kadar sözleşmesi bulunan deneyimli orta saha, 2023’te PSV’den Premier Lig ekibine transfer olmuştu. Kariyerinde Toulouse ve PSV deneyimleri de bulunan Sangare’nin İngiltere tecrübesi teknik heyet açısından önemli olarak görülüyor.

SON KARARI ITALIANO VERECEK

Yönetimin, Raskin ve Sangare için kulüplerinin mali beklentilerini takip ederek Vincenzo Italiano’nun tercihine göre devre arasında somut adım atacağı ifade ediliyor.