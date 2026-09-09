×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta orta saha transferi için çalışmalar şimdiden başladı! 2 aday var, karar Italiano'nun

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Nicolas Raskin
Beşiktaşta orta saha transferi için çalışmalar şimdiden başladı 2 aday var, karar Italianonun
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 13:11

Yaz transfer döneminin son günlerinde Rangers forması giyen Nicolas Raskin'in transferini sonuçlandıramayan Beşiktaş, devre arasında bu bölgeye mutlaka bir takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlıların listesinde 2 aday bulunurken son kararı teknik direktör Vincenzo Italiano verecek. İşte detaylar...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde orta saha rotasyonunu güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başladı. Siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasında, yaz döneminin son günlerinde transferi gerçekleşmeyen Nicolas Raskin bulunuyor.

Gözden KaçmasınBeşiktaştan PFDKya Vlahovic tepkisi: Kabul edilemezBeşiktaş'tan PFDK'ya Vlahovic tepkisi: Kabul edilemez!Haberi görüntüle

Yönetimin, Rangers forması giyen Belçikalı orta saha için ocak ayında yeniden masaya oturmayı planladığı belirtiliyor.

Beşiktaşta orta saha transferi için çalışmalar şimdiden başladı 2 aday var, karar Italianonun

SANGARE DE LİSTEDE

Beşiktaş, Raskin dosyasının yanı sıra daha önce de gündemine gelen Ibrahim Sangare için Nottingham Forest’ın şartlarını yeniden araştırmaya başladı. 28 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, özellikle 6 numarada fizik gücü, top kazanma becerisi ve savunma direnciyle öne çıkıyor.

Haberin Devamı

Sangare, 2025-26 Premier Lig sezonunda Forest adına 28 karşılaşmaya çıktı; 2 gol ve 2 asist üretti. İngiliz ekibiyle Haziran 2029’a kadar sözleşmesi bulunan deneyimli orta saha, 2023’te PSV’den Premier Lig ekibine transfer olmuştu. Kariyerinde Toulouse ve PSV deneyimleri de bulunan Sangare’nin İngiltere tecrübesi teknik heyet açısından önemli olarak görülüyor.

Beşiktaşta orta saha transferi için çalışmalar şimdiden başladı 2 aday var, karar Italianonun

SON KARARI ITALIANO VERECEK

Yönetimin, Raskin ve Sangare için kulüplerinin mali beklentilerini takip ederek Vincenzo Italiano’nun tercihine göre devre arasında somut adım atacağı ifade ediliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Nicolas Raskin

BAKMADAN GEÇME!