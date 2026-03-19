Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ve Hyun-Gyu Oh seriye bağladı! Son 9 maça damga vurdu

Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2026 20:53

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği Süper Lig'in 27. hafta maçında Orkun Kökçü ve Oh bir kez daha sahne aldı. İki oyuncu da gol katkılarını sürdürmüş oldu.

Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynadıkları Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile başladı.

SERGEN YALÇIN'DAN SAVUNMA KARARI

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Tiago Djalo, Yasin Özcan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Deneyimli teknik adam, ligde geçen hafta oynanan maçta savunmada şans verdiği Djalo'yu kulübeye çekerken, oyuncunun yerine Uduokhai şans buldu.

Sergen Yalçın, ligin 25. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde sahaya sürdüğü ilk 11'i Kasımpaşa maçında yeniden görevlendirdi.

ORKUN KÖKÇÜ DURDURULAMIYOR

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, oynadığı son 9 maçta 10 gole direkt katkı sağladı.

Milli futbolcu, Galatasaray karşılaşmasını boş geçerken Kayserispor, Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor, başakşehir, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa karşısında takımına gol katkıları verdi.

Orkun Kökçü bu maçlarda 7 kez ağları havalandırırken 3 de asist yaptı.

YENİ GOLCÜDEN 4 GOL

Siyah-beyazlıların devre arası transferlerinden Hyun-Gyu Oh ise Süper Lig'de 7. maçına çıktı.

Güney Koreli futbolcu, Kasımpaşa maçında takımının ilk şutunda ağları havalandırdı ve gol sayısını 4'e çıkardı.

