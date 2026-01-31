Beşiktaş'ta Orkun Kökçü seriye bağladı: Konyaspor'u da boş geçmedi...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, evinde karşı karşıya geldiği Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların gollerini 34. dakikada Vaclav Cerny ve 77. dakikada da Orkun Kökçü kaydetti.

2 HAFTA ÜST ÜSTE

Geçtiğimiz hafta Eyüpspor deplasmanında siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydeden Orkun, bu hafta da Konyaspor karşılaşmasında ağları sarsarak takımına 3 puanı getiren futbolcu oldu.

Milli futbolcu, formasıyla ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol attı.

CERNY DE BOŞ GEÇMEDİ

Cerny, bu golle birlikte siyah-beyazlı forma altında toplamda 6. golünü kaydetti.

Süper Lig’de 15 mücadelede oynayan 28 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi. Cerny, ligdeki gollerini Kocaelispor ve Trabzonspor (2) ve Konyaspor'a karşı attı.

Haberin Devamı

Çekyalı futbolcu, Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe derbisinde de ağları 2 kez havalandırdı.

SERİ 11 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla siyah-beyazlıların yenilmezlik serisi de devam etti. Kartal, ligde 9 ve Türkiye Kupası’nda 2 olmak üzere oynadığı son 11 karşılaşmada kaybetmedi.

Bu süreçte Beşiktaş, Süper Lig’de Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Konyaspor’u mağlup ederken; Samunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı.

Kara Kartal, kupada ise Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü karşısında galip geldi.