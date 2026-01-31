×
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü seriye bağladı: Konyaspor'u da boş geçmedi...

Beşiktaşta Orkun Kökçü seriye bağladı: Konyasporu da boş geçmedi...
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Orkun Kökçü, geçtiğimiz hafta Eyüpspor maçının ardından Konyaspor karşısında ağları havalandırdı.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, evinde karşı karşıya geldiği Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların gollerini 34. dakikada Vaclav Cerny ve 77. dakikada da Orkun Kökçü kaydetti.

2 HAFTA ÜST ÜSTE 

Geçtiğimiz hafta Eyüpspor deplasmanında siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydeden Orkun, bu hafta da Konyaspor karşılaşmasında ağları sarsarak takımına 3 puanı getiren futbolcu oldu.

Milli futbolcu, formasıyla ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol attı.

CERNY DE BOŞ GEÇMEDİ

Cerny, bu golle birlikte siyah-beyazlı forma altında toplamda 6. golünü kaydetti.

Süper Lig’de 15 mücadelede oynayan 28 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi. Cerny, ligdeki gollerini Kocaelispor ve Trabzonspor (2) ve Konyaspor'a karşı attı.

Çekyalı futbolcu, Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe derbisinde de ağları 2 kez havalandırdı.

SERİ 11 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla siyah-beyazlıların yenilmezlik serisi de devam etti. Kartal, ligde 9 ve Türkiye Kupası’nda 2 olmak üzere oynadığı son 11 karşılaşmada kaybetmedi.

Bu süreçte Beşiktaş, Süper Lig’de Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Konyaspor’u mağlup ederken; Samunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı.

Kara Kartal, kupada ise Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü karşısında galip geldi.

