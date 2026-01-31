Beşiktaş'ta Orkun Kökçü seriye bağladı: Konyaspor'u da boş geçmedi...

Güncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, evinde karşı karşıya geldiği Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Siyah-beyazlıların gollerini 34. dakikada Vaclav Cerny ve 77. dakikada da Orkun Kökçü kaydetti.
2 HAFTA ÜST ÜSTE
Geçtiğimiz hafta Eyüpspor deplasmanında siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydeden Orkun, bu hafta da Konyaspor karşılaşmasında ağları sarsarak takımına 3 puanı getiren futbolcu oldu.
Milli futbolcu, formasıyla ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol attı.
CERNY DE BOŞ GEÇMEDİ
Cerny, bu golle birlikte siyah-beyazlı forma altında toplamda 6. golünü kaydetti.
Süper Lig’de 15 mücadelede oynayan 28 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi. Cerny, ligdeki gollerini Kocaelispor ve Trabzonspor (2) ve Konyaspor'a karşı attı.
Çekyalı futbolcu, Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe derbisinde de ağları 2 kez havalandırdı.
SERİ 11 MAÇA ÇIKTI
Bu sonuçla siyah-beyazlıların yenilmezlik serisi de devam etti. Kartal, ligde 9 ve Türkiye Kupası’nda 2 olmak üzere oynadığı son 11 karşılaşmada kaybetmedi.
Bu süreçte Beşiktaş, Süper Lig’de Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Konyaspor’u mağlup ederken; Samunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı.
Kara Kartal, kupada ise Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü karşısında galip geldi.