Beşiktaş'ta Orkun Kökçü için çılgın bonservis beklentisi! Bu rakamın altındaki teklifler değerlendirmeye dahi alınmayacak

Beşiktaş'ta sezon başında 30 milyon euro karşılığında transfer edilen Orkun Kökçü, gösterdiği performansla takımı adeta tek başına sırtlıyor.

Daha önce siyah-beyazlı yönetimin Orkun Kökçü için bonservis beklentisinin 50 milyon euro olduğu öğrenilmişti.

Ayrıca yıldız oyuncunun da tavrı net. Orkun Kökçü, Avrupa’dan sadece dev takımlardan teklif gelmesi halinde kulüpten ayrılma fikrine sıcak bakıyor. Bu kulüplerin dışında gelecek olan önerileri ise reddedecek.

ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYOR

Ayrıca Orkun’un, aynı zamanda taraftarı olduğu siyah-beyazlı kulüpten şampiyonluk yaşamadan ayrılmak istemediği de gelen haberler arasında.

60 MİLYON EURONUN ALTINDAKİ TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE DAHİ ALINMAYACAK

Genç orta saha oyuncusunun, giderek yükselen performansı ve akabinde sezon sonuyla birlikte oynanacak Dünya Kupası nedeniyle alınan kararlar değişti.

Bu doğrultuda Ay-Yıldızlı formayı da terletecek olan 25 yaşındaki futbolcu için 60 milyon euronun altında gelecek olan hiçbir teklif değerlendirmeye dahi alınmayacak.

34 MAÇTA 17 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

Orkun Kökçü, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 34 maçta 8 gol atıp 9 da asist üreterek toplamda 17 gole doğrudan katkı sağladı.