Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gelişmesi!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü’nün tedavi süreci devam ediyor. Sakatlığı nedeniyle son üç resmi karşılaşmada forma giyemeyen 25 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüş tarihi henüz netleşmedi.

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde yoğun bir fikstürden geçen siyah-beyazlılarda, Kökçü'nün bir an önce takıma katılması amaçlanıyor. Ancak Beşiktaş sağlık heyeti, milli futbolcunun tamamen iyileşmeden sahalara dönmesine sıcak bakmıyor.

Orkun Kökçü’nün sakatlığının tekrarlamaması adına tedavi süreci titizlikle yürütülüyor. Sağlık ekibi, milli futbolcunun sezonun geri kalanı için herhangi bir risk almak istemiyor.

Haberin Devamı

Orkun Kökçü’nün Kasımpaşa maçında forma giymesi düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Siyah-beyazlılarda hedef, Orkun'un UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Celtic karşılaşmasına yetiştirilmesi.

25 yaşındaki futbolcunun en iyi ihtimalle Celtic mücadelesinde maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano da kaptanın dönüşü konusunda sağlık heyetinden gelecek rapora göre hareket edecek.