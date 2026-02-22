×
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü fırtınası: Yıllar sonra bir ilk!

#Beşiktaş#Orkun Kökçü#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2026 20:48

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, son zamanlarda ortaya koyduğu performansla yıllar sonra bir ilki başardı. Üst üste 6 lig maçında da skora direkt katkı sağlayan milli yıldız, Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın ardından bu istatistiği yakalama başarısı gösteren ilk Beşiktaşlı oyuncu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi. 

Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ilk yarısını siyah-beyazlılar 2-0 önde kapattı.

ORKUN AÇTI, NDIDI TAMAMLADI 

Mücadelenin henüz 9. dakikasında Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe kuruşunda Ndidi, kale alanı içinde iyi yükselerek takımını 1-0 öne geçirdi. 

Nijeryalı yıldız, böylelikle bu sezon çıktığı 16. lig maçında 2. kez gol sevinci yaşamış oldu. Ndidi, daha önce Konyaspor filelerini havalandırmıştı. 

SERİYE BAĞLADI 

Siyah-beyazlıların son haftalarda yükselen yıldızı Orkun Kökçü, Ndidi'ye yaptığı asistle seriye bağladı. 

Milli yıldız, Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada da tabelayı değiştirmeyi başardı. 

Orkun Kökçü'nün yakaladığı seri şu şekilde;

Asist | vs Göztepe
Gol | vs İstanbul Başakşehir
Gol | vs Alanyaspor
Gol | vs Konyaspor
Gol | vs Eyüpspor
Asist | vs Kayserispor

GHEZZAL'DAN SONRA BİR İLK

Orkun Kökçü'nün yakalamış olduğu bu seri akıllara 2020-21 sezonundaki sergilediği performansla hatırlanan Rachid Ghezzal'ı getirdi. 

Yine Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlıların yaşadığı şampiyonlukta büyük katkı sağlayan Ghezzal, o dönem Nisan ve Mayıs 2021 aylarında üst üste 6 lig maçında da skor katkısı üreterek Kökçü'yle benzer bir seri yakalamıştı. 

Milli yıldız, Cezayirli futbolcunun ardından alt maç üst üste skor katkısı sağlayan ilk Beşiktaşlı futbolcu olarak kayıtlara geçti. 

PERFORMANSI 

Sezon başında Benfica'dan transfer edilen Kökçü, ligde çıktığı 20 maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 

