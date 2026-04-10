Beşiktaş'ta Orkun Kökçü fırtınası: 9 dakikada fişi çekti!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ilk yarısını siyah-beyazlılar 3-1 önde kapattı.
Karşılaşmanın ilk yarısına son haftaların formda ismi Orkun Kökçü damga vurdu.
1 GOL - 1 ASİST
Siyah-beyazlıların kaptanı, maçın henüz 5. dakikasında attığı golle takımını öne geçirdi.
Hemen ardından 9. dakikada Jota Silva'nın golünün asistini yapan Kökçü, ilk devreyi 1 gol, 1 asistle tamamladı.
13 GOLE DİREKT KATKI
Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü, böylelikle Süper Lig'de 7 gol - 7 asist sayısına ulaşarak 13 gole direkt olarak katkı sağlamayı başardı.
İşte Orkun Kökçü'nün ilk yarı performansı;
Gol: 1
Asist: 1
Topla buluşma: 37
Pas: 24/24 (%100)
Yaratılan büyük şans: 2
Kilit pas: 5
Uzun pas: 4/4
Orta: 2/6
İkili mücadele: 1/1