Beşiktaş'ta Orkun Kökçü fırtınası: 9 dakikada fişi çekti!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 20:46

Orkun Kökçü, son haftalardaki formunu sürdürerek Beşiktaş'ın Antalyaspor'u ağırladığı maçta sahneye çıktı. Mücadelenin ilk 9 dakikasına 1 gol, 1 asist sığdıran milli yıldız, maçın fişini ilk yarıdan çekti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ilk yarısını siyah-beyazlılar 3-1 önde kapattı.

Karşılaşmanın ilk yarısına son haftaların formda ismi Orkun Kökçü damga vurdu.

1 GOL - 1 ASİST

Siyah-beyazlıların kaptanı, maçın henüz 5. dakikasında attığı golle takımını öne geçirdi.

Hemen ardından 9. dakikada Jota Silva'nın golünün asistini yapan Kökçü, ilk devreyi 1 gol, 1 asistle tamamladı.

13 GOLE DİREKT KATKI

Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü, böylelikle Süper Lig'de 7 gol - 7 asist sayısına ulaşarak 13 gole direkt olarak katkı sağlamayı başardı.

İşte Orkun Kökçü'nün ilk yarı performansı;

Gol: 1
Asist: 1
Topla buluşma: 37
Pas: 24/24 (%100)
Yaratılan büyük şans: 2
Kilit pas: 5
Uzun pas: 4/4
Orta: 2/6
İkili mücadele: 1/1

 

