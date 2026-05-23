×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta Önder Özen sonrası Valverde sürprizi! İşte listedeki isimler

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Valverde#Önder Özen
Beşiktaşta Önder Özen sonrası Valverde sürprizi İşte listedeki isimler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2026 09:00

Kartal’ın yeni futbol direktörü Önder Özen, başkan Serdal Adalı ile yaptığı toplantıda yol haritasını belirledi. Buna göre Beşiktaş kadro planlamasını, teknik direktörü getirdikten sonra yapacak. Siyah-Beyazlılar'ın hoca adayları arasında Valverde ismi ön plana çıkıyor.

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta futbol direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen, hem teknik direktör arayışlarını sürdürüyor hem de önümüzdeki sezon kadroda kalması düşünülmeyen oyuncuların listesini yapıyor.

Gözden KaçmasınTrabzon ile Başakşehir ve Beşiktaş da kazandıTrabzon ile Başakşehir ve Beşiktaş da kazandı!Haberi görüntüle

ÖZEN OPERASYONU

Daha önce ekranlarda yorumculuk yaparken Siyah-Beyazlılar’ın kadrosu hakkında konuşan Özen’in, bazı yabancı oyuncuları takımda tutmayı düşünmediği öğrenildi. Öncelikle teknik adamı belirleyecek olan Özen, başkan Serdal Adalı’nın teknik direktöre onay vermesinin ardından bu operasyonu tamamlayacak.

Beşiktaşta Önder Özen sonrası Valverde sürprizi İşte listedeki isimler

Beşiktaşta Önder Özen sonrası Valverde sürprizi İşte listedeki isimler

Haberin Devamı

KAMP YİNE KALABALIK OLACAK

Yeni hocanın gelmesinin ardından takımdaki oyuncuları teknik ekibe tanıtmak adına bir rapor hazırlayacak olan Önder Özen, bu konudaki fikirlerini sözlü olarak da iletecek. Ancak Özen’in planı, nihai kararı yeni teknik adamın vermesi. Bu nedenle yine kalabalık bir kamp yapılması gündeme geldi. Geçen sezon Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yaklaşık 40 kişi ile kampa giden Kara Kartal’da bu durum ayrılıklar sonrası yeni sezonda problem olmuştu.

BEŞİKTAŞ'TAN VALVERDE HAMLESİ

Fanatik'in haberie göre yönetimin, camianın destek vereceği tecrübeli bir yabancı teknik adam üzerinde durduğu öğrenildi. Bu doğrultuda listenin ilk sıralarında Ernesto Valverde, Bruno Genesio ve Ange Postecoglou yer alıyor. Önder Özen’in kısa süre içerisinde üç isimle de temas kurarak şartları değerlendirmesi, son kararın ise başkan Adalı tarafından verilmesi bekleniyor.

Beşiktaşta Önder Özen sonrası Valverde sürprizi İşte listedeki isimler

Şu an için Postecoglou’nun, İngiltere’den gelecek teklifleri beklediği için geri plana atıldığı belirtildi. Athletic Bilbao ile olan sözleşmesi sona erecek Valverde için de uzun soluklu bir projenin sunulmasının hedeflendiği belirtildi. Lille’in hocası Genesio için de nabız yoklanacağı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Valverde#Önder Özen

BAKMADAN GEÇME!