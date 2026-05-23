Beşiktaş'ta Önder Özen sonrası Valverde sürprizi! İşte listedeki isimler

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta futbol direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen, hem teknik direktör arayışlarını sürdürüyor hem de önümüzdeki sezon kadroda kalması düşünülmeyen oyuncuların listesini yapıyor.

Gözden Kaçmasın Trabzon ile Başakşehir ve Beşiktaş da kazandı! Haberi görüntüle

ÖZEN OPERASYONU

Daha önce ekranlarda yorumculuk yaparken Siyah-Beyazlılar’ın kadrosu hakkında konuşan Özen’in, bazı yabancı oyuncuları takımda tutmayı düşünmediği öğrenildi. Öncelikle teknik adamı belirleyecek olan Özen, başkan Serdal Adalı’nın teknik direktöre onay vermesinin ardından bu operasyonu tamamlayacak.

Haberin Devamı

KAMP YİNE KALABALIK OLACAK

Yeni hocanın gelmesinin ardından takımdaki oyuncuları teknik ekibe tanıtmak adına bir rapor hazırlayacak olan Önder Özen, bu konudaki fikirlerini sözlü olarak da iletecek. Ancak Özen’in planı, nihai kararı yeni teknik adamın vermesi. Bu nedenle yine kalabalık bir kamp yapılması gündeme geldi. Geçen sezon Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yaklaşık 40 kişi ile kampa giden Kara Kartal’da bu durum ayrılıklar sonrası yeni sezonda problem olmuştu.

BEŞİKTAŞ'TAN VALVERDE HAMLESİ

Fanatik'in haberie göre yönetimin, camianın destek vereceği tecrübeli bir yabancı teknik adam üzerinde durduğu öğrenildi. Bu doğrultuda listenin ilk sıralarında Ernesto Valverde, Bruno Genesio ve Ange Postecoglou yer alıyor. Önder Özen’in kısa süre içerisinde üç isimle de temas kurarak şartları değerlendirmesi, son kararın ise başkan Adalı tarafından verilmesi bekleniyor.

Şu an için Postecoglou’nun, İngiltere’den gelecek teklifleri beklediği için geri plana atıldığı belirtildi. Athletic Bilbao ile olan sözleşmesi sona erecek Valverde için de uzun soluklu bir projenin sunulmasının hedeflendiği belirtildi. Lille’in hocası Genesio için de nabız yoklanacağı öğrenildi.