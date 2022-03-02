Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den yenilgi yorumu: 'Pozisyonları değerlendiremedik'

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Ziraat Türkiye Kupası'na Kayserispor'a 2-1 mağlup olan veda eden Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Önder Karaveli'nin sözleri;

Çok üzgünüz. Taraftarımıza bu galibiyeti hediye etmeyi çok isterdik. Oynanan oyunun bölüm bölüm iyi olduğunu düşünüyorum. Çok üzgünüm, söylenecek fazla bir şey yok

POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİK

Hakem kararlarıyla ilgili konuşmamaya devam edeceğim. Ben, oyunun içindeki pozisyonlarla ilgili konuşmayı istiyorum. Girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremedik, maçı kaybettik. Çok üzgünüz.

ZATEN DEĞERLENDİRENLER VAR

Kendi performansımı değerlendirmeyeyim, zaten değerlendirenler var. Takımla ilgili değerlendirme isterseniz yapabilirim