Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den transfer açıklaması! 'Talebim olmadı'

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Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karaveli'nin açıklamaları şöyle;

İstanbul'daki hava durumu, saha antrenmanlarına engel olacak durumdaydı. Saha antrenmanlarına çok ihtiyacımız vardı. Bugün Beşiktaş ile 52. günüm. Her gün kıymetli, sayarak gidiyorum. Çok hoşuma gidiyor bu. Çalışmak, antrenman yapmak için fırsat bulamıyorduk. Çok fazla maç yapıyorduk. Böyle bir süreci ilk defa yakaladık. Yakaladığımızı iyi kullanma isteğimiz vardı. Hem fiziksel, hem oyun açısından böyle bir çalışmaya ihtiyacımız vardı. Burada o koşulları yakaladık. Şu ana kadar her şey yolunda ve iyi. Oyuncuların katılımları son derece yüksek. İstanbul'a döndüğümüzde de maç periyodunda karşılığını alırız. Burası küçük bir temel ve üzerine katlar atacağız.

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"GOL SORUNU SADECE BATSHUAYI İLE İLGİLİ DEĞİL"

Batshuayi ile ilgili biz aslında oyun beklentilerimizin büyük bir kısmını geri alıyoruz. Gol beklentisiyle ilgili tam anlamıyla geri dönüş olmuyor. Çok fazla pozisyona giriyor. Bir santrforun ortalama gireceği pozisyondan daha fazla pozisyona giriyor. Bu sevindirici aslında. Oyun doğru bir oyun ve onu fazlasıyla pozisyona sokuyor. Son nokta vuruş. Doğru zamanlama, doğru vuruş gibi şeyler var. Batshuayi ile idmanlardan sonra İstanbul'da da gol vuruşlu çalışmaları yaptık. Batshuayi, geri kalan maçlarla vuruşlarla ilgili durum değişiklikleri yaşayıp gol sayısını artıracaktır. Bütün gol ile ilgili durumu onun üstüne yüklemek doğru değil. Onu bazen doğru zamanda topla buluşturamadığımız zamanlar oluyor. Sadece Batshuayi değil birçok oyuncu pozisyonlardan faydalanamıyor. Umarım Batshuayi bundan sonraki pozisyonları golle sonuçlandırabilir.

"PJANIC GİBİSİNİ GÖRMEDİM"

"Pjanic ile antrenmanda, maçta olmak, Beşiktaş'ta seyretmek keyif verici. Pjanic ile ilgili oyunu yavaşlattığına dair yorumlar oluyor. Sahada Pjanic kadar hızlı düşünen çok oyuncu görmedim. Pjanic sahanın tamamını görebilen, en doğru opsiyonu hızlı şekilde bulabilen bir oyuncu. Bazen oyuncular onun hızına yetişemiyor. Çok geride kullandığımıza dair sözler var. Oyun kurarken Pjanic varsa kullanırsınız. Her durumda topu alacak, takımı rahatlatacak, doğru opsiyonu bulabilecek oyuncu. Biz kendi oyunumuzu rakip alana götürmek istiyoruz. Kendi yarı alanımızda kaybettiğimiz top sayısı fazla. Böyle olunca rakibin pozisyon bulma ihtimali de yüksek. Biz sadece Pjanic'i değil, oyunumuzu da rakip alana almak istiyoruz. Oyuncular Pjanic'le oynarken çok keyif alıyordur.

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"TEKNİK ADAM GÖRÜŞMELERİ BENİ ETKİLEMİYOR"

Ben her sabah uyanıp Beşiktaş için en doğru ne yapabilirim diye güne başlıyorum. Böyle kulüplerde, bu kadar büyük camialarda bu tip konuşmalar çok değerli, çok kariyerli teknik adamlar varken de konuşulur. Beni hiç etkilemiyor. Günü en doğru şekilde takımımızla geçirmek istiyorum.

Ben özel bir durum yaşadım. Kayserispor maçında geri düştüğümüzde de, kazandığımızda da. Bu görevin bana verilmesi kıymetliydi. Türkiye'de çok fazla gerçekleşmeyen bir durumdur. Genelde yardımcı antrenörlerle devam eder. Beşiktaş gibi büyük bir camia U19 sorumlusuna bu görevi verdi. 3 günlüğüneydi, 52. güne girdik. 3 gün de olsa, 1 maç, 1 antrenman da olsa gururunu yaşadım. Hiç korkmadım, çekinmedim. Kayseri maçında geri dönüş vardı. Pozitif enerji maçı getirdi.

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"BEŞİKTAŞ'I YORAN ŞAMPİYONLAR LİGİ OLDU"

Beşiktaş'ı diğerlerinden ayıran Şampiyonlar Ligi macerası. Şampiyonlar Ligi'nde UEFA Youth League olduğu için birlikte seyahat ettim. 6 maçın tamamını seyrettim. Çok sert maçlar oynandı. Hem bu maçların yoğunluğu ve yorgunluğu, bir yandan da kritik oyuncuların kritik zamanlarda sakatlanması, tam istenen ve en uygun kadrolarla maça çıkılamaması Beşiktaş'ın kayıpları daha fazla yaşamasına neden oldu. Bu yüzden en yukarıda olan rakibin gerisinde kaldı. Türkiye Ligi'nde oynanan oyunların bir çoğunda Beşiktaş kazanan oyuna yakın oyunlar oynadı.

Askerlikte günler geriye doğru sayılır. Uzun bir askerlik yaptım. Ben burada yaşadığım her günün kıymetini bilerek ileri doğru sayıyorum. Benim için her gün kıymeli burada.

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"ANTRENÖRLÜĞÜ AŞKLA YAPAN BİR İNSANIM"

Oyuncuları, sadece sahada hazırlamak yeterli değil. Atletik performansın yanı sıra psikolojik performans departmanı da mutlaka kulübe eklemeliyiz. Yetişme sürecinde oyuncularımız, mutlaka işin uzmanlarından destek almalı. Futbol antrenörlüğünü, aşkla yapan bir insanım. Antrenör olmaya devam edeceğim ama nerede olacağına dair bir fikrim yok. Bugün Beşiktaş'ta, belki yarın da Beşiktaş'ta, belki de dünyanın herhangi bir yerinde antrenörlük yapmak istiyorum. Sihirli bir değneğim olsa, 'Beşiktaş dünyanın en büyük kulübü olsun' dokunuşunu yaparım. Bir amatör maçtaki antrenörün, bir hamlesi bile ufak açabilir. Her türlü maçı izliyorum ama sonunda kendimle ilgili felsefeyi oluşturuyorum. Örnek aldığım teknik direktörler var ama isimleri bende kalsın.

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"SALİH VE HASIC'İN OYNAMASI GEREKİYOR"

Salih kıymetli bir oyuncu. Çok genç yaşta büyük bir transfer yapmış bir oyuncu. Neden Salih orada? Oynamaya ihtiyacı var. Bu kalabalıkta süre bulamadı. Hasic'te de aynı durum var. Daha fazla oynaması gerekiyor. Böyle bir kadroda süre bulması kolay değil. Daha fazla oynayacağı bir yere gitti. Hasic'in ihtiyacı daha fazla süre bulmak.

"TRANSFER TALEBİM OLMADI"

Benim bir transfer talebim olmadı bugüne kadar, hiç olmadı.