Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den takıma uyarı! 'Rakip kim olursa olsun...'

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Sahasında Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş’ta teknik direktör Önder Karaveli dün antrenman öncesi futbolcularıyla kısa bir toplantı yaparken “Rakibimiz kim olursa olsun sistemimizden dışarı çıkmamalıyız, disiplinli olmalıyız” dedi.

Takımın fizik olarak performansından memnun olduğunu belirten Karaveli “Defansta sıkıntılarımız var, çok bireysel hata yapıyoruz. Ligin bitimine az bir zaman kaldı. Tüm maçlarımızda dikkatli olmalıyız. Rakipler hata affetmiyor. Daha risksiz oynamalıyız” diye konuştu.