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Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den takıma uyarı! 'Rakip kim olursa olsun...'

#Beşiktaş #Önder Karaveli#Süper Lig
Beşiktaşta Önder Karaveliden takıma uyarı Rakip kim olursa olsun...
İsmail ER

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Medipol Başakşehir'le 2-2 sona eren maçın ardından takımını uyardı.

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Sahasında Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş’ta teknik direktör Önder Karaveli dün antrenman öncesi futbolcularıyla kısa bir toplantı yaparken “Rakibimiz kim olursa olsun sistemimizden dışarı çıkmamalıyız, disiplinli olmalıyız” dedi.

Takımın fizik olarak performansından memnun olduğunu belirten Karaveli “Defansta sıkıntılarımız var, çok bireysel hata yapıyoruz. Ligin bitimine az bir zaman kaldı. Tüm maçlarımızda dikkatli olmalıyız. Rakipler hata affetmiyor. Daha risksiz oynamalıyız” diye konuştu.

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#Beşiktaş#Önder Karaveli#Süper Lig

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