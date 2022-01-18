Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den özeleştiri: "Hepimizin gözden geçirmesi gerekiyor"

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Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

İşte Karaveli'nin açıklamaları;

"İstanbul'daydık ama yine deplasmandaydık. Uzun bir süre sonra deplasmanda kazandık. Kazanmak güzel ama oyun belirli dakikalarda istediğimiz noktada değil. İkinci golü atsaydık üzerine başka şeyler koyabilirdik. Topları kaybetmememiz gerekiyor önlem alarak. Topu koruyamadıkça savunma yoruluyor. Gol yemeden kazanmak sevindirici çünkü gol yiyebileceğimiz bir noktaya geldi maç. Özellikle 60-90 arasını hepimizin gözden geçirmesi gerekiyor"

"Yeni Malatyaspor maçına da kazanmak için gideceğiz. Çalışmamız gereken şeyler var. Yorulan oyuncularımız var. Rotasyon da yapabiliriz o maçta. Bugünden daha net bir şekilde o maçı bitirmek istiyoruz."