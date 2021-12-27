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Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den özeleştiri: "Daha güçlü oyunlar oynamalıyız"

#Beşiktaş#Önder Karaveli#Süper Lig
Beşiktaşta Önder Karaveliden özeleştiri: Daha güçlü oyunlar oynamalıyız

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Karaveli'nin açıklamaları;

"Konyaspor'u kutlarım. Genele bakarsak, kazanmayı belki hak etmedik ama kaybetmeyi de hak etmedik. Konyaspor'a bildiği oyunu oynatmamak istedik. Biz de pozisyonlar bulduk. Beşiktaş'ın oyunu bundan daha güçlü olmalı. Yoğun maç trafiği bahane değil ama iki takımda da yorgunluk vardı. Fazla da rotasyon yapamayınca, oyunculardaki yorgunluk daha da ön plana çıkıyor."

"Rakip bize çok tehlike yaratmadı. Cılız pozisyonları vardı. 90'da ön tarafta bitiremediğimiz bir atak, kalabalık olmamıza rağmen bize gol olarak döndü. Serdar Saatçi için en doğru zamanı düşünüyoruz. Tabii ki o da sahada olacak. Savunma açısından da olumsuz bir oyun yoktu. Daha organize ataklar yapıp, son vuruşlarda başarılı olsaydık, kazanabilirdik. Ancak bu oyun ve atak sayısı Beşiktaş için yeterli değil. Bu oyunu değiştirmeliyiz, geliştirmeliyiz. Beşiktaş çok daha güçlü oyunlar oynamalı."

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#Beşiktaş#Önder Karaveli#Süper Lig

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