Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den dikkat çeken transfer açıklaması!

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Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Önder Karaveli'nin sözleri;

Antalyaspor maçında Emirhan'ı oyuna sürerek risk almadım. İyi bir oyuncu adayını sahaya sürdüm. A takıma aday bir oyuncuyu, o anki akış gereği, oyun gereği sahaya sürdüm. O da bizim isteklerimize fazlasıyla karşılık verdi

HER 11 DEĞERLİDİR

Beşiktaş'ın çok geniş bir kadrosu var. Sahaya çıkacak ilk 11'i her zaman bulursunuz ve sahaya çıkan her 11 değerlidir.

UFAK TEFEK DOKUNUŞLAR YAPTIK

Çok başka bir yerden gelmedik. 3 numaralı sahayı kullanıyorduk biz, 1 numaralı sahaya geçtik. Çok önemli bir figür takımdan ayrılmıştı. Oyuncuların ve yönetimin kafası karışıktı. Onların yanında olduğumuzu gösterdik. Ufak tefek dokunuşlar yaptık

LARIN, MALATYASPOR MAÇINDA NEDEN OYNAMADI?

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Yönetim ve Ceyhun Bey, ben göreve başladıktan sonra bana herhangi bir oyuncuyla ilgili bir kelime bile söylemedi. Bu da Beşiktaş'ın saygınlığını gösterir. Benden önce de yaşanmamıştır, bundan sonra da olamaz

TRANSFER YAPMAYA BAŞLADIK

Transferlerimiz sesli geçiyor. Biz transfer yapmaya başladık. Belki medya atlıyor. Kerem Kalafat'ı getirdik. Rosier'e alternatif olarak sağ beke. Takım için daha az süre alan oyuncuları daha fazla kullanmak istiyoruz. Bunlardan biri Alex. Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Necati Bilgiç, Emirhan İlkhan... Bunlar bizim kış dönemi transferlerimiz