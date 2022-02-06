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Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den beraberlik yorumu: 'Golü atmalıydık'

#Beşiktaş#Önder Karaveli#Süper Lig

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Süper Lig'de Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Önder Karaveli'nin sözleri;

Beşiktaş sahasında 1 puan alarak maç gününü geçmemelidir. Sahasında kazanmalıdır her maçı. Bazı şeyler istediğimiz gibi olmadı

ÇÖPE GİTMEDİ

Başlangıç formasyonumuz düşündüğümüz karşılığı vermedi. İlk yarı çöpe de gitmedi. Pozisyonlar bulduk. Topa sahip olamadık.

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GOLÜ ATABİLİRDİK

Oyunun üstünlüğü ikinci yarda tamamen bizdeydi. Mükemmel bir oyun muydu, hayır ancak golü atabilirdik, atmalıydık.

OYUNCULARIN UYUMUYLA ALAKALI

Sistemden ziyade oyuncuların uyumuyla alakalıydı. Josef, Ghezzal ve Larin. Josef, Malatya'da sakatlanmıştı. Tedaviyle geçti süreci. Mümkün olsa hiç kullanmayacaktık bugün. Cyle Larin uzun yolculuktan geldi. Ghezzal'ın sakatlığı vardı

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KONUŞMAMA GEREK YOK

Hakem kararlarıyla ilgili benim konuşmama gerek yok. Herkes görüyor zaten. Ayrıca başkanımız, yöneticilerimiz konuşacaktır bu konularla ilgili. Ben oyunla ilgili konuşmaya devam etmek istiyorum.

PJANIC AÇIKLAMASI

Pjanic kazanmayı çok istiyor. Bir de adrenalin yükseliyor. Bu nedenle kendisini kontrol edememiş olabilir.

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#Beşiktaş#Önder Karaveli#Süper Lig

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