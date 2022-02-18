Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den Can Bozdoğan ve Güven Yalçın kararı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya ve Ukraynadan peş peşe açıklamalar Durum çok tehlikeliRusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar! 'Durum çok tehlikeli'#RUSYA
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk nereye koşuyorİddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk nereye koşuyor?#Elon Musk
UEFAda geceye Cüneyt Çakır damgası İspanyollar şaşkın...UEFA'da geceye Cüneyt Çakır damgası! İspanyollar şaşkın...#Cüneyt Çakır
Yunanistanda yolcu gemisinde yangın İçinde çok sayıda Türk de vardıYunanistan'da yolcu gemisinde yangın! 'İçinde çok sayıda Türk de vardı'#Yunanistan
Metrodaki bıçaklı saldırgan ilk kez hakim karşısında Pes dedirten savunma...Metrodaki bıçaklı saldırgan ilk kez hakim karşısında! 'Pes' dedirten savunma...#Kadıköy
Tehlikeli oyun İşte batının Putini durdurma planıTehlikeli oyun! İşte batının Putin'i durdurma planı #Rusya
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?#Rus Gribi
Soruyu duyunca bir an şaşırdılar Sonra bu cevabı verdilerSoruyu duyunca bir an şaşırdılar! Sonra bu cevabı verdiler#Demet Özdemir
Barcelona-Napoli maçında arma skandalı Çöküş devam ediyor, ıslıklı tepki...Barcelona-Napoli maçında 'arma' skandalı! Çöküş devam ediyor, ıslıklı tepki...#Barcelona
Zeytinburnu ve Şişliden acı haber 4 ve 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümüZeytinburnu ve Şişli'den acı haber! 4 ve 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü#Istanbul
Açıklama az önce geldi: Ateş açıldı Ukraynada kriz tırmanıyorAçıklama az önce geldi: Ateş açıldı! Ukrayna'da kriz tırmanıyor#Rusya
Tacizci doktor tutuklandı Onlarca kadın muayeneden kaçmışTacizci doktor tutuklandı! Onlarca kadın muayeneden kaçmış#Tunceli
Hülya Avşardan sevgili tarifi: Instagram kullanan erkek bana göre değilHülya Avşar'dan sevgili tarifi: Instagram kullanan erkek bana göre değil!#Hülya Avşar
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı Bölge bölge sıralandıMeteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bölge bölge sıralandı#Meteoroloji
Dış görünüşüne takıntılıydı, onun bir insanı bile sevebildiğini sanmıyorumDış görünüşüne takıntılıydı, onun bir insanı bile sevebildiğini sanmıyorum#Tom Cruise
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den Can Bozdoğan ve Güven Yalçın kararı!

#Beşiktaş#Altay#Süper Lig
Beşiktaşta Önder Karaveliden Can Bozdoğan ve Güven Yalçın kararı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında sahasında Altay ile karşılaşacak. Vodafone Park Stadı’nda saat 19:00’da başlayacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Yusuf Bozdoğan yaparken Çağdaş Altay dördüncü hakem olacak.

Haberin Devamı

Son maçlarda beraberliğe abone olan siyah beyazlılar, Altay’ı yenerek yeni bir çıkış yakalamak amacında. Ligde sırasıyla Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve Adana Demirspor’la berabere kalan Beşiktaş, kupada da Göztepe’yi normal süresi berabere tamamlanan karşılaşmada rakibini penaltılarla eledi. Bu beraberliklerin ardından sırlamada 8’inciliğe kadar gerileyen Önder Karaveli’nin öğrencileri, Altay karşısında mutlaka galip gelip taraftarlarını da mutlu etmek istiyor.

EKSİKLER AÇISINDAN YİNE ŞANSSIZ BİR DÖNEMİN İÇİNE GİRİLDİ

Adana Demirspor deplasmanına Rosier, Oğuzhan, Josef ve Pjanic’den yoksun çıkan Beşiktaş’ta, Altay karşısındaki eksik futbolcu sayısı ise 6. Henüz iyileşmeyen Rosier ve Oğuzhan’a, Adana maçında Larin ve Rıdvan eklenmişti. Pjanic ise dünkü idmanda sakatlandı. Batshuayi de sarı kart cezası yüzünden Altay karşısında sahada olmayacak.

GÜVEN YALÇIN VE CAN BOZDOĞAN İLK 11’E

Sakat ve cezalı futbolcu sayısının çok olması Önder Karaveli’nin kuracağı kadroyu da bir hayli etkiliyor. Teknik direktör Karaveli’nin Altay karşısında sağ bekte yine Necip’e görev vermesi, sol beke de Umut Meraş’ı yazması beklenen değişiklikler. Stoperdeki futbolcular ise Welinton ve Vida olacak.

Orta sahada Josef De Souza bir maçlık aradan sonra görev yerine dönerken, sağ açıkta Ghezzal oynayacak. Karaveli’nin, hücumda Atiba - Can Bozdoğan ikilisine görev vermesi yüksek ihtimal. Beşiktaş’ta hücum hattının solunda oynaması beklenen futbolcu Alex Teixeria iken, santraforda Güven haricinde bir seçenek bulunmuyor.

Siyah beyazlıların Altay karşısındaki muhtemel on biri şöyle:  Ersin - Necip - Welinton - Vida - Umut - Josef - Ghezzal - Atiba - Can - Teixeria - Güven.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Altay#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık