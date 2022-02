Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den Can Bozdoğan ve Güven Yalçın kararı!

Haberin Devamı

Son maçlarda beraberliğe abone olan siyah beyazlılar, Altay’ı yenerek yeni bir çıkış yakalamak amacında. Ligde sırasıyla Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve Adana Demirspor’la berabere kalan Beşiktaş, kupada da Göztepe’yi normal süresi berabere tamamlanan karşılaşmada rakibini penaltılarla eledi. Bu beraberliklerin ardından sırlamada 8’inciliğe kadar gerileyen Önder Karaveli’nin öğrencileri, Altay karşısında mutlaka galip gelip taraftarlarını da mutlu etmek istiyor.



EKSİKLER AÇISINDAN YİNE ŞANSSIZ BİR DÖNEMİN İÇİNE GİRİLDİ



Adana Demirspor deplasmanına Rosier, Oğuzhan, Josef ve Pjanic’den yoksun çıkan Beşiktaş’ta, Altay karşısındaki eksik futbolcu sayısı ise 6. Henüz iyileşmeyen Rosier ve Oğuzhan’a, Adana maçında Larin ve Rıdvan eklenmişti. Pjanic ise dünkü idmanda sakatlandı. Batshuayi de sarı kart cezası yüzünden Altay karşısında sahada olmayacak.



GÜVEN YALÇIN VE CAN BOZDOĞAN İLK 11’E



Sakat ve cezalı futbolcu sayısının çok olması Önder Karaveli’nin kuracağı kadroyu da bir hayli etkiliyor. Teknik direktör Karaveli’nin Altay karşısında sağ bekte yine Necip’e görev vermesi, sol beke de Umut Meraş’ı yazması beklenen değişiklikler. Stoperdeki futbolcular ise Welinton ve Vida olacak.



Orta sahada Josef De Souza bir maçlık aradan sonra görev yerine dönerken, sağ açıkta Ghezzal oynayacak. Karaveli’nin, hücumda Atiba - Can Bozdoğan ikilisine görev vermesi yüksek ihtimal. Beşiktaş’ta hücum hattının solunda oynaması beklenen futbolcu Alex Teixeria iken, santraforda Güven haricinde bir seçenek bulunmuyor.



Siyah beyazlıların Altay karşısındaki muhtemel on biri şöyle: Ersin - Necip - Welinton - Vida - Umut - Josef - Ghezzal - Atiba - Can - Teixeria - Güven.