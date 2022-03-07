Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den 2. gol açıklaması! "20 saniye için kullanmak istemedik"

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Pozisyonları değerlendirmekte sıkıntı yaşadıklarının altını çizen Önder Karaveli, "Oyunu kazandığımız bir maçı daha kazanamadık bence. Daha az sayıda pozisyon bulsak da oyuncularımızın gösterdiği performanstan son derece memnunum. Yine golü atamamak bizim için problem oldu." diye konuştu.

Oyundu değişikliğinin yapılmamasıyla nedeniyle 10 kişi kaldıkları pozisyonda yedikleri ikinci golle ilgili olarak konuşan Önder Karaveli, "İkinci golde Welinton sakatlandı. Necip'i kenara getirdik. 20 saniye vardı bitime. İkinci yarı yüksek tempo olacaktı ve hamle hakkımızı 20 saniye için kullanmak istemedik. Golde kalecimiz ve 4 savunma oyuncumuzun olduğu yerden yedik" dedi.