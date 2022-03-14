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Beşiktaş'ta Önder Karaveli oyundan memnun değil! 'Galatasaray daha fazla gol atabilirdi'

#Beşiktaş#Önder Karaveli#Süper Lig
Beşiktaşta Önder Karaveli oyundan memnun değil Galatasaray daha fazla gol atabilirdi

Galatasaray'a derbide 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karaveli'nin açıklamaları şöyle;

"Maçın ilk yarısında çok top kaybettik. Pas atamadık. Savunmada hazırlıksız yakalandık böylece. Rakip golleri ve pozisyonları buldu. Daha başka goller de buldular. Biz ilk yarıda sadece kornerlerden pozisyonlar bulduk. İkinci yarı daha iyiydik. Bölüm bölüm daha üstündük. Yeteri kadar pozisyon üretemedik. Gol bulduk, başka goller de bulabilirdik. Hem Larin'i, hem Michy'i santrfora yaklaştırdık. 4-4-2 gibi oynadık. İkinci yarıda dengeleyebilirdik skoru. Oyunda sorun yok ama skoru da dengeleyebilirdik."

"Penaltı pozisyonu sorusuna gelince, içeride herkes baktı. Penaltı pozisyonuyla ilgili herkes yorumunu yapacaktır."

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"Kenan ile Güven'i erkenden çıkardık. Her zaman en fazla öne çıkaran oyuncumuz Rachid de yeteri kadar topla buluşamadı. Güven, Kenan, Ghezzal, Alex ve hatta Atiba ile hiç kaybetmediği kadar top kaybetti. Çok net biçimde önde topu koruyamadık. Galatasaray'ın baskısı beklediğimizden daha uzun sürdü. Bunu bekliyorduk ama süresinin bu kadar uzatabileceğini düşünmüyorduk. Gol buna sebep oldu. Kenan, son 2-3 haftada istediklerimizi en çok yerine getirenlerden biriydi. Geçen hafta da gol atmıştı. Planladığımız geriden çıkışları yapamamak, ilk yarıda kötü göründük. İkinci yarıda rakibin alanında oynadık. Top da bizdeydik. Galatasaray merkezi iyi kapattı. Kenarlardan ortaları denedik. Galatasaray'ın iki stoperi hava toplarında iyiydi ama başka alternatif bırakmadılar. Larin ve Michy'i oraya sokarak şansımızı denedik."

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"Sadece 1 isabetli şutla bitirmek hoş olmadı. Geçmiş maçlarda oyunu kazanıyorduk. Oyunun bütününe bakınca kazanamadık ve maçı da kaybettik. Galatasaray başka goller de atabilirdi. İlk yarıda kornerler dışında varlık gösteremedik. İkinci yarı daha iyiydik ama yine yeterince üretken olamadık."

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#Beşiktaş#Önder Karaveli#Süper Lig

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