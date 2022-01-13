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Beşiktaş'ta Önder Karaveli ile yola devam kararı resmen açıklanıyor!

#Beşiktaş#Önder Karaveli#Süper Kupa
Beşiktaşta Önder Karaveli ile yola devam kararı resmen açıklanıyor
İsmail ER

Vodafone Park’ta başkan Ahmet Nur Çebi, Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ve takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli saat 12.00’de bir basın toplantısı düzenleyip hem kararı açıklayacak hem de merak edilen konulara açıklık getirecek.

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Beşiktaş'ta yeni teknik direktör konusundaki belirsizlik bugün itibariyle resmen sona eriyor. 9 Aralık’ta Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığının açıklanmasının ardından takımı başına U19’u çalıştıran Önder Karaveli’yi getiren siyah beyazlılar, 47 yaşındaki teknik adam ile sezon sonuna kadar devam etme kararı aldı.

BU ÜÇLÜ İLK KEZ MEDYA ÖNÜNDE

Turkcell Süper Kupa şampiyonluğunun kazanılmasının ardından koronavirüs testi pozitif çıkan Karaveli’nin karantina sürecinin tamamlamasının ardından konunun bugün kamuoyu önünde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

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Bugün Vodafone Park’ta başkan Ahmet Nur Çebi, Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ve takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli bugün saat 12.00’de basının karşısına geçecek. İlk kez kamuoyunun karşısına geçecek bu üçlünün birçok konuya açıklık getirmesi bekleniyor.

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DAHA ÖNCEDEN KARARLAŞTIRILDIK

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Önder Karaveli ile devam kararı ile ilgili olarak “Daha önceden planladığınız bir olaydı. Önder Karaveli her konuda kendisini yetiştirmiş başarılı bir teknik adam. Portekizli teknik adam yerine Önder Karaveli’nin daha yararlı olacağı kararına vardık ve yönetim olarak kabul ettirdik. Oyuncularımız da Önder Karaveli ve ekibinden memnun. Çok bilgi ve donanımlı bir teknik kadromuz var. Taraftarlarımız merak etmesin en kısa zamanda onların yüzünü güldürecek sonuçlar almaya” ifadelerini kullanmıştı.

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#Beşiktaş#Önder Karaveli#Süper Kupa

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