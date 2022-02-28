Beşiktaş'ta Önder Karaveli ile neşeli günler

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Zorlu Sivasspor deplasmanından 3-2’lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş’ta hem alınan 3 puan hem de oynanan futbol camiayı sevindirdi. Siyah beyazlı kulüp, Önder Karaveli ile son 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alırken bu sezon en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.

EN’LERiN KARTALI

Oynanan 11 resmi maçta akan oyunda gol yemeyen Beşiktaş’ın bu süreçte yediği golün tamamı duran toplardan geldi. Kartal, Önder Karaveli’nin görev yaptığı son 12 maçlık dönemde ligde en fazla ikili mücadele kazanan, duran topta en az gol yiyen, rakip sahada en fazla topla oynayan takım oldu.

TOPUN SAHiBi KARTAL

57 Beşiktaş ligde topa en fazla sahip olma yüzdesine sahip.

18 Maç başına top çalmada Başiktaş Altay’ın ardından ikinci.

5.7 Beşiktaş maç başına en fazla isabetli şut çeken ekip oldu.

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12 Kartal son maçta en fazla sahipsiz top kazanan takım durumunda.

8 Beşiktaş oynadığı sekiz maçta yenilmedi.

5 Son beş dış saha maçında mağlup olmadılar.