Beşiktaş'ta Önder Karaveli için son karar 5 Ocak’ta

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Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini önceki gün Konya deplasmanında alan Beşiktaş’ta yönetim kurulu dün bir toplantı yaparak, takımın son durumunu değerlendirdi ve teknik direktör konusunu görüştü.

Başkan Ahmet Nur Çebi dahil yönetimin büyük bölümü Karaveli’nin takımın başında kalıp kalmayacağına karar vermek için TFF Süper Kupa maçını bekleme yönünde görüş birliğine vardı.

Siyah beyazlı takım, 5 Ocak’ta Katar’ın başkenti Doha’da Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmayı kazanıp Süper Kupa’yı alırsa, Karaveli en azından sezon sonuna dek görevine devam edecek.

Beşiktaş’ın ligin ikinci yarısında göstereceği performansa göre de gelecek sezon Önder Karaveli ile mi yoksa başka bir teknik direktörle mi anlaşma yapılacağına karar verilecek.

Siyah beyazlıların yönetim kurulunun dünkü toplantısında, ocak ayındaki ara transfer döneminde neler yapılacağı konusunda da görüş alış verişinde bulunulduğu öğrenildi.