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Beşiktaş'ta Önder Karaveli herkesin takdirini topladı

#Beşiktaş#Önder Karaveli#Ahmet Nur Çebi
Beşiktaşta Önder Karaveli herkesin takdirini topladı
İsmail ER

Beşiktaş’la iki maça çıkan Önder Karaveli herkesin takdirini topladı. 1- Ilımlı ve birleştirici konuşuyor, kibri yok, eleştirilere karşı bile son derece nazik... Büyük bir kriz döneminde gelmesine karşın Sergen Yalçın gibi bir efsaneyi aratmadı. Oynattığı futbol beğenildi, yönetime teknik adam arayışında zaman kazandırdı.

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Beşiktaş Kadıköy’deki derbiden 2-2’lik skor ve 1 puanla ayrılırken siyah beyazlılarda ortak kanaat galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğu yönündeydi. Nitekim gerek teknik direktör Önder Karaveli, gerek yöneticiler aynı yönde açıklamalar yaptı. Çalkantılı bir dönem geçiren Beşiktaş Sergen Yalçın’ın istifasının ardından ligde 4 puan toplarken, özellikle derbideki performans camiada ilerleyen günlere dair umutları yeşertti. Bu tablo ise teknik direktör Önder Karaveli’nin eseri.

Adeta Sergen Yalçın’ı unutturdu

Sergen Yalçın’ın istifası sonrası geçici olarak göreve getirilen Karaveli için şimdi “Takımın başında kalmalı” yorumları yapılıyor. Nitekim Asbaşkan Emre Kocadağ Fenerbahçe maçı sonrası deneyimli çalıştırıcı ile devam edebileceklerinin sinyalini verdi. Taraflı tarafsız birçok futbolseverin beğenisini toplayan Önder Karaveli geride kalan iki haftada şu yönleriyle öne çıktı:

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KRiZi YÖNETEBiLDi

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Çok büyük bir kriz döneminde, Sergen Yalçın gibi bir efsanenin arkasından göreve geldi ancak onun yokluğunu aratmadı. Kriz yönetimindeki başarısı ve takıma oynattığı futbolla Yalçın’ı adeta unutturdu.

Geçici bir teknik adam gibi değil

Ilımlı konuşmalarıyla birçok teknik adama göre farklı bir profil çizdi. Kibri yok, son derece nazik bir tavrı var. Kendisine yöneltilen sert eleştirilere dahi bozulmadan, nezaketle yanıt vermekte.

O SORU SORULMUYOR!

İki hafta geçti ancak camiada “Yeni teknik direktör kim olacak?” sorusu öncelikli değil... Gerek taktiksel bilgisi, gerek sakinleştirici tavırlarıyla taraftara güven aşılayan Karaveli, yönetime de zaman kazandırdı.

ÖZENLE ÇALIŞIYOR

Hiç ‘geçici’ bir teknik adam gibi davranmıyor, konumunu sahipleniyor. Her maç için büyük hazırlık yapıyor, her oyuncuyla tek tek ilgileniyor. Batshuayi için hazırlattığı gol videosu ile ilgili anekdotu akıllarda.

BAŞKAN ÇEBi ŞENOL GüNEŞ, YÖNETiCiLER KARAVELi DiYOR

Beşiktaş Yönetimi, devre arasına kadar takımı Önder Karaveli’nin çalıştırıp çalıştırmayacağı konusunda bir toplantı yapacak. Başkan Ahmet Nur Çebi, eski teknik direktör Şenol Güneş’te ısrar ederken bazı yöneticiler ise ekonomik sıkıntılar nedeniyle yeni bir teknik adamla yüksek bedelli sözleşme imzalamak yerine, bir proje olarak Önder Karaveli ile yola devam edilmesi gerektiğini ilettiler.

SÜRPRiZ iSiM ÇALIMBAY

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Yöneticiler, Şenol Güneş’in yıllık 2 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme isteyeceğini ve bu şartlarda anlaşmanın zor olduğunu vurgularken, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin bu rakamı aşağıya düşüreceği ileri sürdüğü belirtildi. Siyah beyazlılarda Rıza Çalımbay ve okan Buruk diğer alternatifler.

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#Beşiktaş#Önder Karaveli#Ahmet Nur Çebi

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