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Beşiktaş'ta Önder Karaveli: "Hayatımda ilk defa hamle yamadım"

#Beşiktaş#Önder Karaveli#Adana Demirspor
Beşiktaşta Önder Karaveli: Hayatımda ilk defa hamle yamadım

Beşiktaş Teknik Direktör Önder Karaveli, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Çok pozisyon verdikleri bir maçı geride bıraktıklarını söyleyen Önder Karaveli, 1 puanı kazanç olarak gördüklerini belirterek "Oyunun son bölümüne bakınca buradan 1 puan kazanç. İlk yarıda dengeli bir oyun vardı. İyi pozisyonlar bulduk. 60'tan sonra tamamen rakibin üstünlüğünde geçen, son bölümde bizim kale çevremizde ve her atak gol pozisyonlarına döndü. Benim görev süremde ilk defa bu kadar pozisyon verdiğimiz bir maç oldu. Bugün oyuna hamle yapamadık. Rıdvan, Kerem, Alex ve Rachid sakatlandı. Rachid değişirken de Welinton'u kontrol ettik. O da sakattı. Kupadaki 120 dakika buna neden oldu. Bir maçı hayatımda ilk defa hamle yapamadan, mecburi değişikler ile tamamladım." diye konuştu.

BASIN TOPLANTISI

Maç sonu basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, “Maç önünde de söylediğim gibi iki takımda 120 dakikalık kupa maçından geldi. Biz kupa maçında kullandığımız oyuncuları daha çok rakip ise daha az kullandı. Oyun iki taraf için dengeli ve kontrollü başladı. Rakibin planının birinci bölgeden üçüncü bölgeye atılan toplar, orada da Balotelli’nin gol pozisyonlarına gireceğini biliyorduk. Hedefimizde merkezi kapatıp kenarları kullanmak vardı. Nitekim ilk golde de böyle oldu. Bizim için çok güzel bir gol bulduk. Rakibimizde ilk yarı kalemizde olduğu pozisyonlar var” şeklinde konuştu.

“OYUNCULARIMIZ MÜCADELEYİ BIRAKMADI”

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İkinci yarı ortaya çıkan oyunun Beşiktaş için iyi olmadığını aktaran Karaveli, "Devreden sonra 45-60 arası dengeli bir oyun oldu. 60’dan sonra bizim için ortaya çıkan oyun bizim için iyi değildi. Oyuna hamle yapamadık. Sakat oyuncu yerine sağlam oyuncu oyuna koyduk. Son bölümde rakibin her atağı gol pozisyonuna dönüştü. Bunun nedeni topu koruyamadık. Mücadeleyi bırakmadılar ama oyuna sahip olamadılar. Kalemizin önünde çok fazla duran top ve korner gördük. Nitekim kornerden bir gol yedik" ifadelerini kullandı. Adana Demirspor deplasmanında 1 puanı kazanç olarak gördüklerini vurgulayan Önder Karaveli, "Bizimle beraber oynanan 13 maçın hiçbirinde bu kadar pozisyon vermemiştik. Son bölüme bakınca buradan 1 puanı aldığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

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#Beşiktaş#Önder Karaveli#Adana Demirspor

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