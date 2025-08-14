×
Beşiktaş'ta Onana'ya sürpriz talip çıktı!

#Beşiktaş#Jean Onana#Transfer
Kadro planlaması devam eden Beşiktaş'ta, Jean Onana'ya sürpriz bir talip çıktı.

Beşiktaş'ta kadroda yer alıp almayacağı merak edilen Jean Onana'ya Güney Amerika'dan talip çıktı.

SuperVasco’da yer alan habere göre, Brezilya ekibi Vasco da Gama, Beşiktaş’ın Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana’yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Haberde, Kamerunlu futbolcunun bir yıllığına kiralık olarak takıma katılabileceği belirtilirken, Vasco da Gama’nın Onana’yı maliyetsiz şekilde transfer etmeyi hedeflediği ve yalnızca oyuncunun maaşını karşılamayı planladığı ifade edildi.

Taraflar arasında, oyuncunun bedelsiz kiralanması konusunda görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

