Beşiktaş'ta Onana'nın yeni takımı belli oldu! Bugün İtalya'ya gidiyor

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Ara transferin sessiz takımı Beşiktaş'ta ayrılması beklenen oyuncuların başında gelen Jean Onana'yla ilgili İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, Beşiktaş'ın Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.

Onana'nın bugün İtalya'da olması ve sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

JEAN ONANA'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Onana, siyah-beyazlı formayla bugüne dek 16 maça çıktı ve sahada kaldığı 352 dakikada 1 asist üretti.