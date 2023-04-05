Beşiktaş'ta Omar Colley'den Fenerbahçe maçı açıklaması: Şenol Güneş maçtan sonra bize dedi ki...

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Omar Colley'nin açıklamaları şu şekilde:

Fenerbahçe maçındaki galibiyet tüm camia için çok önemliydi. Oynadığım ilk derbide galibiyet aldığım için mutluyum. Umarım bu şekilde devam eder. Yeni bir takıma geldiğiniz zaman heyecanlı gelirsiniz ama kötü bir zamana geldi. Ama bu kimsenin suçu değil. Günün sonunda takıma katkı verebiliyorsam, bu benim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Hocamızla aramız çok iyi, iyi bir ilişkimiz var. İyi çalışıyoruz. Her gün gelişmeye devam etmeye çalışıyorum. Tecrübemle takıma faydalı olabilmeye çalışıyorum.

"Tayyip Talha en iyi şekilde dönecektir"

Tayyip Talha'ya geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Umarım en kısa zamanda aramızda dönecektir. Aslan gibi güçlüdür. En iyi şekilde geri dönecektir. Yanınızda kimin oynadığından ziyade iletişim çok önemli bir faktör. Takımda hepimizin iletişimi çok iyi. Buraya geldiğimden bu yana herkesle iletişimim güzel. Bu altın kuraldır. İyi iletişim sayesinde şu ana kadar her şey yolunda gidiyor.

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"Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğimi biliyordum"

Gelmeden önce takımımızın önceliğinin Avrupa olduğunu, şampiyonluk olduğunu biliyordum. Buna her zaman bana söylediler. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğimi, gelmeden önce de biliyordum. Zaferler kazanmak, Avrupa'da boy göstermek için buraya geldim. Bütün odağım, hedefim, çalışmalarımız da bu yönde.

"Hocamız derbiden sonra bize dedi ki..."

Hocamız derbiden sonra çok mutluydu. Tarih yazdığımızı söyledi maçtan sonra. Bu şekilde iletti duygularını. 10 kişi oynadıktan sonra 4 golle maçı kazanmak gerçekten inanılmazdı. Tamamen takım gibi oynadık. Her an fedakarlık verdik ve bunun sonucunu aldık.

Siyah beyaz benim en sevdiğim renktir. Siyah beyaz olmaktan da, kartal olmaktan da gurur duyuyorum.

"Emirhan ile Beşiktaş hakkında konuştuk"

Emirhan İlkhan ile Beşiktaş hakkında konuştuk. İyi bir insan, iyi bir çocuk. Ben de orada kendisine yardımcı olmaya çalıştım. İdmanlarda gördüğüm kadarıyla çok iyi bir potansiyeli var. Oralara gitmek zordur. Umuyorum orada kalıcı olur. Türk ve İtalyan futbolu farklı yapılara sahip. Umarım orada iyi işler çıkarabilir.

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"Mert Günok en iyisi"

Mert Günok, kariyerimde oynadığım kaleciler arasında en iyisi. Topla ilişkisi bu kadar iyi olan başka bir kaleci görmedim.