Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'den maç sonu flaş sözler: 'İlaç kurtarmaz, ameliyat lazım'

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Süper Lig'de Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Ole Gunnar Solskjaer'in sözleri;

Bu takımı ilaç kurtarmaz. Bu takıma ameliyat lazım. Artık yazı beklemek zorundayız. Yazın bir şeyler yapmak zorundayız.

FUTBOLUN ALTIN KURALI BU

Eğer savaşmazsanız, geriye koşmazsanız, rakibi ısırmazsanız maç kazanamazsınız! Futbolun altın kuralı bu.

SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ

Önümüzde 7 maç var. Elimizden geleni yapacağız hedefimize ulaşmak için. Hedefimiz hala devam ediyor. Bunun için, Avrupa hedefimiz için sonuna kadar savaşacağız.

MUSTAFA HEKİMOĞLU YORUMU

Mustafa, bugün Beşiktaş'ın geleceği olduğunu gösterdi. Bu tip oyuncular istiyorum. Taraftarın da bu tip oyuncular istediğini biliyorum.

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TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİK

Taraftar mutsuz. Sonuna kadar hakları var. Onları anlıyoruz. Hepimiz acı çekiyoruz. Onlardan özür diledik maç sonunda. Üzgün olduğumuzu söyledik. Beşiktaş taraftarının bu kadar tutkulu olmasını seviyorum. Hayal kırıklığı olmasını anlıyorum. Umuyorum ki oyuncularımız kalan maçlarda gereken savaşı gösterecek. Hepsi daha çok savaşmak isteyecek ve bunu göstermek isteyecek. Burada hiçbir oyuncu kaybetmek istemiyor.