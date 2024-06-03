Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ve Sergen Yalçın sesleri

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F.Bahçe 10 yıldır hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşabilmek için takımın başına dünyaca ünlü bir teknik adam getirirken gözler şimdi Beşiktaş’ta. Bu sezon zirve yarışında ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin çok gerisinde kalan siyah beyazlılar da en son 2021’de kaldırdığı kupayı kazandıracak bir teknik arayışını sürdürüyor. Beşiktaş’ta birçok yabancı aday gündeme gelirken yerliler içinde ise takımı şampiyon yapan son isim olan Sergen Yalçın’ın adı her geçen gün biraz daha ağır basıyor.

ARALIK AYINDAN SONRA YİNE SOLSKJAER

F.Bahçe’nin dün sözleşme imzalattığı Mourinho ile temasa geçip kulübün şartlarını düşünerek vazgeçen siyah beyazlılarda şu ana kadar Razvan Lucescu, Gian Piero Gasperini, Gennaro Gattuso, Slaven Bilic, Markus Gisdol’un isimleri kulüple anıldı. İngiliz basını, aralık ayında da Beşiktaş’ın istediği Ole Gunnar Solskjaer ismini gündeme getirirken Mirror haberinde “Beşiktaş, Solskjaer’in gelecek sezon Türkiye’de Jose Mourinho’ya meydan okumasını istiyor” değerlendirmesinde bulundu.

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YÖNETİME BİRÇOK İSİM ÖNERİLDİ

Lucescu’yu PAOK, Gaspereni’yi Atalanta bırakmazken Suudi ekibi El Fetih ile 1 yıl daha kontratı bulunan Bilic’in gelme ihtimali de çok düşük görünüyor. Solskjaer dahil diğer birçok isim menajerler tarafından yönetime önerilirken siyah beyazlıların daha önce ‘yüzde 50-50’ açıklamasını yaptıkları yerli-yabancı konusunda verecekleri karar teknik direktör konusunda belirleyici olacak. Yönetim tercihini Türk teknik adamdan yana kullanırsa da Sergen Yalçın’ın gelmesine kesin gözle bakılıyor.