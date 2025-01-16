Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer sesleri! Anlaşma yakın...

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Beşiktaş'ta teknik direktörü arayışı devam ediyor. Siyah beyazlılarda Ole Gunnar Solskjær gelişmesi yaşanıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş Norveçli teknik adam ile anlaşmaya yakın. Kulüp olarak en son Manchester United'ı çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam şuan UEFA'da maç analisti görevini sürdürüyor.

Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevini Serdar Topraktepe yapıyor.

Ole Gunnar Solskjær; Molde, Cardiff ve Manchester United takımlardan görev yaptı.

SERDAL ADALI'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük arayışı için şu ifadeleri kullanmıştı:

Aceleye getirmeden, hata yapmadan bir süreç geçirmemiz lazım. Beşiktaş'ın teknik direktör ve transfer konusunda hata yapma lüksü yok. Geçtiğimiz hafta Sergen Hoca'yla görüştük. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, iyiye de gidiyormuş herhalde. Yabancı hoca alternatiflerimiz vardı, onlarla görüştük. Görüşmeye de devam ediyoruz. Beşiktaş'ın değerini bilen bir teknik direktör istiyoruz. Hiç kimse bizden sosyal medya baskısıyla falan transfer yapacağımızı, teknik direktör getireceğimizi beklemesin. Camiam da onun için bu görevi bana verdi.

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Teknik direktörümüz var, çalışmalarına gayet iyi devam ediyor. Bittiği dakika sizlerle paylaşacağım. Dikkat ederek seçimlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Bir hata, çok ağır mali tablolara sebebiyet veriyor. Yanlış hoca seçimlerinden dolayı bugüne kadar 20 milyon euroya yakın tazminat ödemişliğimiz var. Bu hataları yapmamak istiyoruz. Camiam benim ne demek istediğimi anlıyor.