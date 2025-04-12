Beşiktaş'ta olaylı gün! Kavga sonrası Divan Kurulu tatil edildi

Haberin Devamı

Beşiktaş’ın 2025 yılı 1’inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. Eski başkanlardan Hasan Arat’ın konuşmasını gerçekleştirdiği sırada salonda sesler yükseldi.

ORTALIK KARIŞTI, DİVAN TATİL EDİLDİ

Seslerin yükselmesinin ardından Arat konuşmasına devam ederken, gerginlik daha da tırmandı. Arat, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’ün araya girmesiyle bu kez Yamantürk ile gerginlik yaşadı. Yamantürk ile Arat arasındaki tartışma sonrası bir anda ortalık karıştı ve kavga çıktı.

Ortalığın karışmasının ardından olağan divan kurulu toplantısı tatil edildi.

ADALI'DAN OLAYLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Serdal Adalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, divan kurulu toplantısında yaşanan olayların camiayı derinden üzdüğünü belirterek, "Camiamıza mutlu haberler verdiğimiz, bu olumlu gelişmelerin etkisiyle güzel geçmesini umduğumuz bugünü ne yazık ki burnumuzdan getirdiler. Bu görüntüler, bu yaşananlar Türk sporunun öncü kulübü Beşiktaş'a yakışmıyor. Biz, göreve geldiğimiz günden bu yana birlik beraberlik çağrısı yaparken, camiamızın artık yeni bir başlangıç yapması gerektiğini söylerken işte bu görüntüleri önlemeyi amaçlıyorduk. Beşiktaş camiası kolay günlerden geçmedi, hepimiz Beşiktaş'a yaşatılanlardan dolayı zorlu bir süreçteyiz ancak yeni dönemle birlikte bir an önce normalleşmek, enerjimizi Beşiktaş'ın başarısı için kullanmak durumundayız. Bizler, bireysel olarak bu psikolojiden kurtulmazsak, Beşiktaş'ı içinde bulunduğu bu durumdan kurtarmak için gerekenleri yapamayız." ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

Beşiktaş Kulübü çatısı altında bir daha böyle bir olay yaşanmayacağını vurgulayan Adalı, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ı hepimizin bildiği, sevdiği, temsil ettiği kültürüne, değerler manzumesi olan kimliğine geri döndüreceğiz. Bunu birlik beraberlikle, camia olarak başaracağız. Bu tarz eylem ve söylemlerin Beşiktaş'ımıza en ufak bir getirisi yoktur. Verilmesi gereken bir karar, kesilmesi gereken bir ceza, alınması gereken bir aksiyon varsa gerekeni yüce Türk adaletinin kararlarından sonra hep birlikte yapacağız. Bugün yaşananların bir daha tekrarlanmamasını diliyorum."

Haberin Devamı

HASAN ARAT'TAN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İptal edilen divan kurulunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hasan Arat, "Yaklaşık 4,5 aydan beri çok ciddi manevi saldırılar yapıyorlar. Her ortamda konuşuyorlar. Ben 'Beşiktaş'ın meseleleri burada konuşulacak dedim' ve hiçbirinize gelip konuşma yapmadım. Burada çok güzel bir mizansen hazırladılar. Normalde eski başkanlar ilk sırada konuşur. Beni özellikle 17. sıraya koydular. Geçen divan kurulunda sayın başkan, daha önceki başkan son derece ahlak dışı kelimelerden bahsettiler. Aileme ve ekmeğime laf uzattılar. Son derece ağır şeyler söylediler. Onlarla her türlü hukuki mücadelemi başlattım. Beşiktaş Divan Kurulunda bunların konuşulmasına müsaade edilmesi son derece manidardır. Bugün kendi korumalarıyla benim üstüme adam saldırtmaları tahammülsüzlüktür. Medeni şekilde geldim. Ama dayanamıyorlar, gerçekleri duymak istemiyorlar. Hırsları onları kör etmiş. İçindeki kin artık benim duamın nasıl okunacağı konusuna kadar konuşmalarına sebep olmuş. Şunu unutmayın: iftiracıların, pusucuların duaları kabul olmaz. Ben onların duasını istemiyorum. Bunlar Beşiktaş için çok acı verici şeyler." diye konuştu.