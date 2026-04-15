Beşiktaş'ta Oh, Abraham'ı 2'ye katladı!

Beşiktaş'ta Tammy Abraham’ın gönderilmesinin ardından kadroya dahil edilen Güney Koreli Hyeon-gyu Oh, sergilediği performansla selefini verimlilik anlamında geride bıraktı. Sezonun ilk yarısında tüm kulvarlarda toplam 28 resmi maça çıkan Abraham, bu süreçte rakip ağları 13 kez havalandırdı. İngiliz santrforun genel gol ortalaması 0.46 olarak kayıtlara geçti. Ancak oyuncunun Süper Lig ve Türkiye Kupası özelindeki performansı incelendiğinde, 20 maçta 8 gol üreterek ortalamasının 0.40 bandına gerilediği görüldü.

Oh ise Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda çıktığı toplam 10 maçta 7 gole imza attı. Bu istatistikle maç başına 0.70 gol ortalaması yakalayan Güney Koreli yıldız, yerel organizasyonlardaki verimlilik oranında Tammy Abraham’ı ikiye katladı.

OH’UN FARKLARI

HAREKETLILIK: Abraham’a göre çok daha mobil bir oyuncu; rakip alanda yaptığı 7 top çalma ile ön alan baskısının merkezine yerleşti.

XG VERIMLILIĞI: Sadece 2,87 beklenen gol (xG) değerinden 6 gol çıkararak zor pozisyonları gole çevirme oranının yüksek olduğunu gösterdi.

ADAPTASYON: 5 Şubat’ta imzayı attı, ayağının tozuyla çıktığı karşılaşmalarda golleri buldu.