Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'tan maç sonu zemin eleştirisi!

Süper Lig'de BB Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Saha şartlarını eleştiren Oğuzhan, "Erzurum tamam soğuk, kar yağıyor. Dünyada sadece Erzurum soğuk değil, bildiğiniz taşta oynadık. Statta ısıtma var mı, yoksa neden yok? Yazık günah, bugün Cenk'e oldu, yarın öbür gün başkasına." dedi.

KABUL EDİLMEDİ

Oğuzhan Özyakup sözlerini, "Anlıyoruz ama başka ülkelerde de yeterince soğuk şehirler var ama zeminler iyi. Isıtma varsa neden kullanılmıyor, yoksa neden yok? Bu bilmediğimiz bir sıkıntı değil. Zemin taş. Hepimiz dedik maçtan önce, zemin çok sert diye. Islatılmasını istedik, kabul edilmedi." ifadeleriyle sürdürdü.

Galibiyete sevindiklerini de dile getiren Oğuzhan, "Aldığımız 3 puana elbette sevindik ama soyunma odasında ses yok, Cenk sakatlandığı için. Biz şimdi bir gün dinlenip tekrar başlayacağız" şeklinde konuştu.