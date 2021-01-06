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GeriFutbol Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'tan maç sonu itiraf!
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Futbol
Haber Giriş: 06.01.2021 - 21:11 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'tan maç sonu itiraf!

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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'tan maç sonu itiraf!
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Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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  • Beşiktaş - Rizespor maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Beşiktaş - Rizespor maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Beşiktaş - Rizespor maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Beşiktaş - Rizespor maçından öne çıkan fotoğraflar
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Süper Lig'de Rizespor'u 6-0 mağlup eden Beşiktaş'ta maçı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Oğuzhan Özyakup, karşılaşma sonrasında konuştu.

Attığı golü yorumlayan Oğuzhan, "Öncelikle Hasic'in golü benimkinden daha güzel diye düşünüyorum, öyle gördüm." dedi.

'RİZE DE DAĞILMAYA BAŞLADI'

Mücadeleyi de değerlendiren milli oyuncu, "Bu maç bizim için önemliydi. Rizespor 5'li defansla başladı, ilk yarı 2-0'la bitti ama daha fazla pozisyonlarımız var. 2. yarı 3-0'dan sonra Rize de dağılmaya başladı ve 6-0 bitti." şeklinde konuştu.

'BU ORTAMI HATIRLIYORUM'

Oğuzhan Özyakup sözlerini, "Genelde Beşiktaş'ta çok güzel ortamlar olur, şampiyonluk sezonunda da yine böyle bir ortam hatırlıyorum. Galibiyetler kulüp içindeki tüm çalışanları olumlu etkiliyor. Umarım bu seriyi devam ettiririz." ifadeleriyle tamamladı.

Beşiktaş'ın son golünü atan Hasic ise, "Oğuzhan'a öncelikle güzel sözleri için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gol attım ama önemli olan 3 puanı almak. Lideriz, gol yemiyoruz. Böyle devam etmek en büyük hedefimiz." dedi.

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