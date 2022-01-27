Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'tan ayrılık sözleri! "Gitmek istemem ancak..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğan müjdeyi duyurdu: Kamu işçi maaşlarına ek zamErdoğan müjdeyi duyurdu: Kamu işçi maaşlarına ek zam#İran
AKOM ile balıkçı arasında 20-25 kilometre var'AKOM ile balıkçı arasında 20-25 kilometre var'#Orkun Ün
Vitor Pereira sessizliğini bozdu Adada ortalığı karıştıran görüşme sonrası...Vitor Pereira sessizliğini bozdu! Ada'da ortalığı karıştıran görüşme sonrası...#Vitor Pereira
Neden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demediNeden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demedi#Ekrem İmamoğlu
İstanbulda karla mücadele... Erdoğandan ilk yorum: Basiretsizliktirİstanbul'da karla mücadele... Erdoğan'dan ilk yorum: Basiretsizliktir#Recep Tayyip Erdoğan
Eski Beşiktaş yöneticisi Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybettiEski Beşiktaş yöneticisi Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
NASA bu sorunun cevabını bulana 1 milyon dolar ödül verecekNASA bu sorunun cevabını bulana 1 milyon dolar ödül verecek#NASA
Fed’in kararına altında ilk tepkiFed’in kararına altında ilk tepki!#Altın Fiyatları
İstanbul kar yorgunu Sürücüler iki gün sonra kontak açtıİstanbul kar yorgunu! Sürücüler iki gün sonra kontak açtı#İstanbul
İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı hesabı ne olurİmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı hesabı ne olur?#Ekrem İmamoğlu
Kıdem tazminatında yeni dönemKıdem tazminatında yeni dönem#Kıdem Tazminatı
Batıda Putin doğalgazı keserse hesabı Enerji güvenliği risk altında...Batı'da 'Putin doğalgazı keserse' hesabı! Enerji güvenliği risk altında...#Rusya
Baba olmak istiyorum'Baba olmak istiyorum'#Sinan Akçıl
Pastadan çıkanı görünce şaşkına döndü Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren kararPastadan çıkanı görünce şaşkına döndü! Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren karar#İnternet Alışverişi
O iddiaları yalanladı Demet Akalını affetmemO iddiaları yalanladı! Demet Akalın'ı affetmem#Gülşah Saraçoğlu
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'tan ayrılık sözleri! "Gitmek istemem ancak..."

#Oğuzhan Özyakup#Beşiktaş#Hannes Wolf
Beşiktaşta Oğuzhan Özyakuptan ayrılık sözleri Gitmek istemem ancak...
İsmail ER

Göztepe’nin yanı sıra bazı Hollanda kulüplerinin talip olduğu Oğuzhan, “10 yıldır oynadığım kulübümden ayrılmak istemem ama Beşiktaş yönetiminin alacağı her karara saygı duyarım” dedi.

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta Önder Karaveli’nin teknik direktörlüğe gelmesinin ardından daha iyi performans göstermeye başlayan Oğuzhan Özyakup, ara transferde en çok teklif alan futbolcular arasında yer alıyor.

29 yaşındaki orta saha oyuncusuna, Göztepe’nin yanı sıra Hollanda’dan çok sayıda kulüp talip oldu. AZ Alkmaar altyapısından yetişen ve 2019-20 sezonunun ikinci yarısında Feyenoord’da kiralık olarak oynadığı için Hollanda’da iyi bilinen bir futbolcu olan Oğuzhan ise transfer konusunda kararı Beşiktaş yönetimine bıraktığını bildirdi.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Beşiktaşta şans bulamayan Salih Uçan Başakşehire gidiyorSon Dakika: Beşiktaş'ta şans bulamayan Salih Uçan Başakşehir'e gidiyor! Haberi görüntüle

2012’den beri Beşiktaş’ta forma giydiğini, dolayısıyla ayrılık kararı almanın hiç kolay olmadığını ifade eden tecrübeli futbolcu, “Teklifler gelmesi sevindirici bir olay ancak ben Beşiktaş’ta oynamaktan büyük mutluluk duyan bir futbolcuyum. Burada şampiyonluklar yaşadım ama hedeflerim bitmedi. Ayrılmak istemem ama yönetimin benimle ilgili alacağı her karara saygı duyarım” diye konuştu.

Haberin Devamı

KARTAL HANNES WOLF'LA GÖRÜŞÜYOR

Beşiktaş’ın, Almanya U19 Milli Takımı Teknik Direktörü Hannes Wolf’a gelecek sezon için teklif yaptığı iddia edildi. Alman Spox’ta yer alan habere göre; sezon sonuna dek Önder Karaveli ile devam edecek olan siyah beyazlı yönetim, 2022-23 sezonun da takımın başına Wolf’u getirmeyi planlıyor. 40 yaşındaki Wolf, daha önce Hamburg, Genk ve Stuttgart’ta teknik direktörlük, Leverkusen ve Borussia Dortmund’un genç takımlarında da antrenörlük yapmıştı.

Spox, Beşiktaş’ın ayrıca Alman teknik direktör Jens Keller ile de görüştüğünü ileri sürdü. 50 yaşındaki Keller, Stuttgart, Schalke, İngolstadt, Union Berlin ve Nürnberg’i çalıştırmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Oğuzhan Özyakup#Beşiktaş#Hannes Wolf

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyor

TOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyor

#TOKİ Projeleri
Antalyaya 29 yıl sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e şehrin kar arşivi...

Antalya'ya 29 yıl sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e şehrin kar arşivi...

#İklim Değişikliği

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyor

TOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyor

#TOKİ Projeleri
Antalyaya 29 yıl sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e şehrin kar arşivi...

Antalya'ya 29 yıl sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e şehrin kar arşivi...

#İklim Değişikliği