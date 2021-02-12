Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'tan 5 gole direkt katkı!

28 yaşındaki futbolcu böylece, bu sezon toplamda 5. kez skora direkt katkı sağlamış oldu.

Beşiktaşlı futbolcu, Süper Lig’de 3-0 kazanılan Sivasspor ve 6-0 galip gelinen Çaykur Rizespor karşılaşmalarında gol atan atarken, Kartal’ın 2-0’lık skorla 3 puanı aldığı Kayserispor müsabakasında ise asist yaptı.

Siyah beyazlı oyuncu, kupada ise 5. turdaki Tarsus mücadelesinde asiste imza atarken, dün de Konyaspor maçında golünü atıp, bu sezon toplamda 3 gol ve 2 asiste ulaştı.

MONTERO SAKATLANDI

Beşiktaş'ın sezon başında İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’den kiraladığı ve gelecek sezon da kadrosunda tutmak istediği stoper Francisco Montero dün büyük bir şanssızlık yaşadı. Henüz ilk yarıda bir pozisyonun ardından sakatlık yaşayan İspanyol savunmacı, oyuna devam edemedi. 25. dakikada yerini Welinton’a bırakan Montero’nun son durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.